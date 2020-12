PSG - Başakşehir interrompu pour de potentielles insultes racistes

Publié le 08 décembre 2020 à 22:24

Alors qu'on atteignait le quart d'heure de jeu, la rencontre entre le PSG et Başakşehir a été interrompue. Le quatrième arbitre aurait proféré des insultes racistes à l'endroit d'un membre du staff turc.

PSG - Başakşehir : Achille Webó victime d'insultes racistes ?

C'est un geste fort. Après une dizaine de minutes de discussions sur le bord du terrain, les joueurs d'Istanbul Başakşehir sont rentrés aux vestiaires, suivis des joueurs du Paris Saint-Germain dans la foulée. La raison ? Le quatrième arbitre de la rencontre, placé entre les deux bancs de touche, aurait proféré des insultes racistes à l'encontre d'Achille Webó, un membre du staff turc. Furieux, Webó, expulsé par l'arbitre central, aurait demandé des explications. Selon l'ex-international camerounais, l'assistant de M. Hategan l'aurait insulté de "negro". Il a reçu le soutien de ses joueurs, mais aussi des Parisiens qui ont à leur tour demandé à l'arbitre potentiellement fautif de s'expliquer. Demba Ba, l'attaquant de Başakşehir, a pris l'initiative de quitter le terrain, suivi par ses coéquipiers et adversaires.

Alors qu'on atteignait la mi-temps dans les autres matchs prévus ce mardi à 21 h, la rencontre PSG et Başakşehir n'avait toujours pas repris suite au geste des joueurs, qui ont mutuellement décidé de quitter le terrain.

Des réactions sur la décision des joueurs

Cette décision du club turc, validée par ceux du PSG, a été saluée sur les réseaux sociaux. Mathieu Bodmer ancien joueur du PSG et de l' AS Saint-Étienne a salué cette décision. Il a posté sur son compte Twitter : "Bravo à Demba Ba pour son attitude exemplaire, et aux joueurs du PSG qui se sont montrés solidaires". Le club de la capitale a aussi posté "No to racism" après avoir marqué "Les joueurs de l'ibfk2014 décident de rentrer aux vestiaires, les Parisiens les suivent. (0-0)".













Par Clément