Real Madrid : Zidane viré si défaite contre Mönchengladbach ?

Publié le 09 décembre 2020 à 15:50

Les temps sont durs pour Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid, qui risque, ce mercredi soir (21h), une élimination au premier tour de la Ligue des champions. Ce serait une première depuis 23 ans pour le club madrilène, et le Français, déjà en difficulté, pourrait bien cette fois prendre la porte.

Le Real Madrid de Zidane au pied du mur

Le Real Madrid vit un début de saison compliquée, autant en Liga qu'en Ligue des champions. Le club de Zinédine Zidane pointe à la 4e place de Liga, avec cinq points de retard et un match de plus que le leader, son voisin et rival de l'Atlético de Madrid. Le Real a déjà connu trois fois la défaite et n'arrive pas à enchaîner en championnat. En Ligue des champions, la situation est encore plus limite. Les hommes de Zizou sont 3e de leur groupe, à égalité avec le Shakhtar Donetsk et un point derrière le Borussia Mönchengladbach. Une défaite et le Real Madrid quitterait la compétition au premier tour depuis 23 ans. Une catastrophe sportive et économique que redoute le président Florentino Pérez. Mais ce dernier a confiance en son coach pour redresser la situation, alors qu'il aurait pu le limoger à plusieurs reprises depuis le début de la saison.

Zinédine Zidane serein et combattif

Surtout, Le Real Madrid n'a pas d'argent. Limoger Zidane, dont le contrat court jusqu'en juin 2022, va coûter très cher. Plusieurs prétendants frappent néanmoins à la porte du Real Madrid. Mauricio Pochettino est dans les starting-blocks, tandis que la direction songe à son ancien joueur Raul, qui fait ses gammes avec la réserve madrilène. De son côté, Zinédine Zidane gère la situation avec la sérénité qui le caractérise. Il sait qu'il n'est pas irremplaçable, malgré ses trois Ligues des champions en tant que coach de l'équipe. "Ce n'est pas le passé qui compte et le club fera ce qu'il a à faire si nous perdons, je ne pense pas à ça, a lancé Zizou en conférence de presse. Je ne pense qu'à la qualification et je me veux positif car nous avons l'habitude de disputer ce genre de rencontre."

Le résultat contre le Borussia Mönchengladbach, ce mercredi soir (21h), sera déterminant pour l'avenir de Zinédine Zidane, qui se battra jusqu'au bout. "Je ne vais pas démissionner, avait déclaré le coach du Real Madrid la semaine dernière. On va continuer. J'ai de la force et je vais tout donner, de même pour les joueurs. Quand il y a une mauvaise séquence, nous devons tous nous battre pour aller de l'avant." En cas de défaite ce mercredi et de victoire de l'Inter Milan, le Real Madrid pourrait tout simplement finir 4e et dernier de sa poule et dire au revoir à l'Europe avant l'hiver.













Par Matthieu