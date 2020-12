Real Madrid : La réponse moqueuse de Zidane aux journalistes

Publié le 05 décembre 2020 à 22:40

Dans le dur ces derniers temps, le Real Madrid s’est relancé à Séville ce samedi. L’occasion pour Zinedine Zidane d’envoyer une petite pique à ses détracteurs.

Le Real Madrid s’impose à Séville

Ces dernières journées, le coach madrilène, Zinedine Zidane, a été la cible de vives critiques en raison des résultats moyens du Real Madrid en Liga et en Ligue des champions. Ce samedi, le club madrilène s’est déplacé sur la pelouse du FC Séville pour le compte de la 12e journée de Liga. Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés sur le plus petit des scores (0-1). Une victoire laborieuse obtenue après un match lors duquel les Merengues ont souffert en seconde période. La réalité du match n'a pas empêché le technicien madrilène de répondre avec un brin de raillerie aux journalistes qui l’avaient sévèrement critiqué ces dernières semaines.

Zinedine Zidane dénonce l’injustice des médias

L'entraîneur français était présent en conférence de presse après le choc FC Séville-Real Madrid (0-1). Il s’est penché sur les critiques des journalistes à son encontre et les a estimées injustes. « Les médias sont-ils injustes? Il en est ainsi », a déclaré le vainqueur du Mondial 1998. Pire, Zinedine Zidane croit que les journalistes ne cesseront jamais d’être injustes dans leurs attaques. « Finalement ça ne changera pas », a pesté l’ancien meneur de jeu de la Juventus Turin. D’ailleurs, le coach de la Casa Blanca ne s’attend pas à des fleurs quand ça ne tourne pas rond : « On sait que quand on ne fait pas bien les choses, quand on perd, il y aura des critiques ».

Mais avec la victoire face aux Sévillans, Zinedine Zidane pense « positif » et veut se concentrer sur « ce qui va bien ». Enfin, il a exprimé ses craintes pour les nombreuses blessures que ne manqueront pas de contracter ses joueurs en raison de la programmation infernale des matchs de championnat et ceux de la Ligue des champions.













Par JOËL