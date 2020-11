Real Madrid : Zinedine Zidane, la catastrophe est annoncée

Publié le 18 novembre 2020 à 11:05

Triple vainqueur de rang de la Ligue des champions sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane est encore attendu pour faire des miracles. Mais cette saison, le club madrilène est annoncé « tout près d’une catastrophe ».

Zinedine Zidane, le héros du Real Madrid

Zinedine Zidane a déjà inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du Real Madrid. Après avoir remporté la Ligue des champions en tant que joueur (2002), le Français l’a fait trois fois de suite en qu’entraîneur (2016, 2017 et 2018). Très peu de temps après cet exploit rare dans les annales de cette compétition, le coach français a démissionné, avant d’être rappelé quelques mois plus tard, suite à l’incapacité de ses successeurs (Scolari, Julien Lopetegui) de relancer le Real Madrid. De retour sur le banc madrilène, l’ancien meneur de jeu de la Juventus Turin a remporté le titre de Liga la saison dernière. Maintenant, les supporters attendent qu’il gagne à nouveau la Ligue des champions.

Échec prévisible pour les Madrilènes en Ligue des champions

Spécialiste du football espagnol, Fred Hermel s’est penché sur les chances du Real Madrid de remporter la Ligue des champions cette saison. Le consultant de RMC Sport estime qu’il est impossible de prévoir autre chose qu’ « une catastrophe » pour les Merengue pendant cette édition de la compétition. Le journaliste pense que « tout va se jouer lors des deux confrontations face à l’Inter » et que « le Real n’est pas tiré d’affaire et n’est pas guéri » malgré le retour de Zinedine Zidane et son statut de champion en titre d’Espagne. Selon Fred Hermel, « le Real Madrid est obligé de s’en remettre à Vinicius qui a encore été lamentable ». Ce qui est inquiétant. Le confrère croit que le club madrilène souffre d’ « un problème d’effectif » et que Zinedine Zidane n’a pas les joueurs pour remporter la Ligue des champions. Et le consultant de la radio sportive de conclure : « Ça peut passer en Liga, mais pas en Ligue des Champions. En Ligue des champions, il faut plus de joueurs. »













Par JOËL