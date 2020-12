OM Mercato : Du très très lourd pour recruter un cadre d'AVB

Publié le 09 décembre 2020 à 16:20

L'OM va avoir beaucoup de mal à retenir un de ses joueurs clés lors du prochain mercato hivernal, compte tenu des gros noms qui se positionnent. André Villas-Boas et Pablo Longoria risquent de devoir rapidement revoir leurs plans pour le mois de janvier, sous peine de passer une deuxième partie de saison très compliquée.

Une vente obligatoire au mercato d'hiver

Finalement, certains joueurs de l'OM attirent les acheteurs sur le marché des transferts. Frank McCourt s'étonnait effectivement cet été de la faible valeur des joueurs olympiens lors du mercato. Peu d'intérêt, de maigres opprtunités... Le président de l'Olympique de Marseille a pris conscience de l'effectif mis à disposition d'André Villas-Boas et a demandé du mouvement. Et plus précisément des ventes, à Pablo Longoria. Cet été, seul Bouna Sarr a permis à l'OM de faire entrer un peu d'argent dans les caisses - 10 millions d'euros - à la suite de son départ au Bayern Munich. Loin des 60 millions espérés au total par McCourt. Cet hiver, il devrait donc y avoir du mouvement, mais le joueur ayant la plus importante valeur marchande du côté de Marseille est aussi l'un des cadres de l'équipe de l'entraîneur portugais...

De grands noms sur un homme clé de l'OM

En effet, Boubacar Kamara est très convoité dans l'optique du prochain mercato. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le joueur de 21 ans est coté à 32 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt et sa valeur peut grimper jusqu'à 45 millions d'euros. Il est aussi l'un des joueurs les plus utilisés par André Villas-Boas, avec 15 matches joués, tous débutés comme titulaire. Sa polyvalence plait à son entraîneur, qui l'utilise aussi bien en défenseur centrale qu'en milieu défensif à l'OM. Mais elle plait aussi à d'autres clubs européens.

L'AC Milan était déjà sur le coup et se positionnait discrètement, mais deux autres mastodontes du foot européen commencent à percevoir le moment comme idéal pour recruter Boubacar Kamara. Selon L'Equipe, le FC Barcelone suit le joueur depuis ses 16 ans et le Bayern Munich depuis les trois dernières années. Les deux clubs seraient en passe de débuter des discussions, qui pourraient aller très vite. Difficile, dès lors, pour les dirigeants de l'OM de refuser une grosse offre de l'un de ces trois clubs. Mais il faudra vite trouver un remplaçant à Boubacar Kamara.













Par Matthieu