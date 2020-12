OM Mercato : Trois départs dans les tuyaux dès cet hiver

Publié le 01 décembre 2020 à 10:55

Plus le mercato hivernal approche plus les choses bougent dans l'effectif de l' OM. Dans quelques semaines, l'Olympique de Marseille pourrait être confronté à une vague de départs qui pourrait grandement compliquer la deuxième partie de saison, en raison de la volonté de Frank McCourt de réaliser de bonnes ventes cet hiver.

L' OM doit vendre dès le mercato hivernal

Frank McCourt l'a annoncé à Pablo Longoria : cet hiver, il faudra vendre au mercato. Le propriétaire de l' OM s'est grandement étonné de la faible valeur marchande et le maigre pouvoir d'attraction des joueurs marseillais cet été, au cours duquel celle la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich a rapporté environ 10 millions d'euros. Insuffisant pour la direction olympienne qui s'attendait à effectuer près de 60 millions d'euros de transferts. Alors, quand le mercato ouvrira le 2 janvier, il faudra absolument réaliser de bonnes opérations. Et les noms pressentis pour un départ inquiètent, car il faudra absolument remplacer ces joueurs aussitôt sous peine de passer une seconde moitié de saison très pénible, alors que l'OM est un potentiel leader de Ligue 1 avec ses deux matches en moins. Ces remplacements vont devoir se faire alors que l'OM cherche également à se renforcer offensivement durant ce mercato.

Thauvin, Kamara... Ça peut faire mal

À l'OM, peu de joueurs ont une valeur marchande intéressante. Florian Thauvin devrait être le joueur le plus rentable pour l'OM, mais son contrat prend fin en juin prochain et son prix devient attractif pour les clubs intéressés. L'AC Milan, où les contacts sont les plus poussés, ne devra sans doute pas débourser une forte somme pour s'offrir le joueur de 27 ans. Ainsi, deux autres ventes semblent plus bénéfiques à l' OM. Le club pourrait ainsi se débarrasser de Duje Caleta-Car. Le Croate aurait pu partir en Angleterre cet été contre 20 millions d'euros, mais l'Olympique de Marseille a refusé, avec comme raison avancée la profondeur nécessaire pour faire face à la Ligue des champions. Sans C1, plus rien ne retient le départ de Caleta-Car. Boubacar Kamaraest lui aussi en instance de départ, et c'est une nouvelle fois l'AC Milan qui le courtise. 30 millions d'euros pourraient convaincre la direction marseillaise de se séparer de son minot. Enfin, Saîf-Eddine Khaoui, buteur avec la Tunisie début novembre, est lui aussi pressenti pour quitter l'OM. Ces trois ou quatre ventes devraient apporter au club les 60 millions attendus cet été. Mais il faudra vite trouver des remplaçants afin de maintenir le rythme en Ligue 1 et affronter une potentielle Ligue Europa.













Par Matthieu