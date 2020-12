OM Mercato : Le crack du club vendu pour une bouchée de pain ?

Publié le 08 décembre 2020 à 10:30

L'OM va sûrement réaliser quelques ventes au mercato hivernal, notamment à la demande de Frank McCourt, qui veut voir des liquidités entrer dans les caisses du club. Mais attention pour Pablo Longoria et les dirigeants olympiens, il ne faudra pas se presser sous peine de passer à côté des meilleures offres...

Un cadre de l'OM sur le départ

L'Olympique de Marseille va beaucoup mieux depuis quelques jours. Les joueurs d'André Villas-Boas ont enchaîné une cinquième victoire consécutive en Ligue 1 à Nîmes (2-0) et ont débloqué leur compteur en Ligue des champions contre l'Olympiakos. Boubacar Kamara avait poussé un coup de gueule avant le match contre les Grecs, il semble avoir été entendu. "On a fait de la merde, on ne peut pas se cacher. Il faut avoir de l'amour propre. Il faut tout faire pour gagner ces deux matches de Champions League. Il ne faut rien lâcher", avait lâché le jeune joueur de 21 ans. Assurant que "l'OM se doit de jouer l'Europe. Après la bonne saison de l'année dernière, on avait à cœur de faire un bon truc en Ligue des Champions, on va essayer de rebondir en C3. L'objectif, c'est la Ligue Europa. On va tout faire pour y arriver." Et c'est face à Manchester City, mercredi (21h), que l'OM ira chercher cette troisième place.

Un prix dérisoire pour le crack marseillais

Patron en dehors du terrain, Boubacar Kamara l'est aussi dessus, que cela soit au poste de défenseur central ou de milieu défensif. À Nîmes, il a réalisé un de ses meilleurs matches de la saison. Il éveille ainsi évidemment les intérêts. L'AC Milan est sur le coup, comme l'a révélé calciomercato, et Paolo Maldini compterait beaucoup sur Kamara, en fin de contrat en juin 2022, pour la saison prochaine. Et toujours selon la presse italienne, le prix du Marseillais aurait été fixé par ses dirigeants à 30 millions d'euros. Une somme qui pourrait faire grincer des dents du côté de l'OM, car elle semble basse par rapport à l'âge et au potentiel du joueur. 40 à 50 millions pourraient être espérés selon la destination du joueur. Boubacar Kamara intéresse également Chelsea et les clubs anglais ont les moyens d'allonger la monnaie. Un débat de Boubacar Kamara de l'OM pour 30 millions d'euros serait une belle vente, mais sans doute décevante quant aux qualités du joueurs.













Par Matthieu