LOSC : Galtier se prononce sur la course pour le podium

Publié le 07 décembre 2020 à 10:15

Le LOSC a conforté sa deuxième place sur le podium en battant l'AS Monaco (2-1) et rêve d’y rester à l’issue de la saison. Même si le championnat est encore long, Christophe Galtier évalue les chances des équipes à la lutte pour les trois premières places qualificatives pour la Ligue des champions.

Galtier voit le LOSC comme « outsider »

Le LOSC a 26 points juste derrière le PSG, leader de la Ligue 1 avec 28 points. L’équipe de Christophe Galtier a signé une précieuse victoire sur l’AS Monaco (2-1), un concurrent direct aux places européennes. Une belle opération pour les Dogues qui ont ainsi mis les Monégasques à trois points derrière. « Les confrontations directes sont importantes », a souligné l’entraîneur de Lille OSC, après la victoire de dimanche. À l’issue de la 13e journée, l’OL (26 points), l’OM (24 points avec 2 matchs en moins), l’AS Monaco (23 points) et le Montpellier HSC (33 points) maintiennent la pression sur les Lillois.

Outre le PSG qui « reste à ses yeux le favori », Christophe Galtier surveille de près les clubs aux trousses de son équipe. « Je regarde surtout ce qu’il se passe dans le peloton des poursuivants. Quand je regarde derrière, il y a une bagarre terrible avec Montpellier, Monaco, Marseille et Lyon », a-t-il fait remarquer. Le patron du staff technique du LOSC a par ailleurs évoqué le statut de son équipe dans cette course au podium. Il estime que les Dogues ne sont pas les favoris. « Est-ce qu’on sera un outsider ? Pour l’instant, on est bien placé. L’Olympique de Marseille tourne plein pot, avec des matchs en retard », a-t-il noté.

Lille OSC en 16es de finale de la Ligue Europa

Pour rester dans la course pour l'Europe, Christophe Galtier a un message clair pour ses joueurs : « Il faudra gagner les matchs charnières », a-t-il demandé. Rappelons que le LOSC a fini 4e de la Ligue 1 la saison dernière et dispute pour cela la Ligue Europa, cette saison. Premier de son groupe (H), le club nordiste est déjà qualifié pour les 16es de finale, avant même la dernière journée de la phase de poule. Les Lillois vont-ils pouvoir jouer sur les deux tableaux, tout en restant performant ? Espérons-le pour Christophe Galtier et sa jeune équipe.













Par ALEXIS