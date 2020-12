PSG : Un gros forfait de dernière minute face à l'Olympique Lyonnais

Publié le 13 décembre 2020 à 16:14

Alors qu'on constatait un dégarnissement de l'infirmerie du PSG, Thomas Tuchel devra se passer d'un cadre face à l'Olympique Lyonnais, ce dimanche soir.

Marquinhos forfait pour PSG - OL !

C'est un gros problème auquel Thomas Tuchel devra faire face ce soir lors du choc face à l'OL. Capitaine et pilier de la charnière centrale, Marquinhos est contraint de déclarer forfait, suite à des douleurs à la hanche, contractées lors du match de Ligue des Champions, mercredi, face à Basaksehir. Cette absence pourrait alors pousser l'entraîneur parisien à abandonner le 3-5-2 utilisé lors des deux derniers matchs à Montpellier et face à Basaksehir, au profit du 4-2-2-2 qui verrait Moise Kean et Angel Di Maria réintégrer l'équipe de départ.

De retour à l'entraînement, Julian Draxler est encore trop juste pour figurer dans le groupe parisien. Juan Bernat, Pablo Sarabia et Mauro Icardi sont les autres absents que déplore le PSG.

Le groupe du Paris Saint-Germain face à Lyon

Thomas Tuchel a décidé de convoquer 21 joueurs. Kays Ruiz, dont les entrées en jeu se faisaient de plus en plus fréquentes, n'en fait pas partie.

GARDIENS : Navas, Rico, Letellier // DEFENSEURS : Bakker, Dagba, Diallo, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Pembélé // MILIEUX : Danilo, Gueye, Herrera, Paredes, Rafinha, Verratti, Di Maria // ATTAQUANTS : Kean, Mbappé, Neymar.













Par Clément