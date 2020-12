OL : Rudi Garcia livre le secret de la victoire contre Paris

Publié le 14 décembre 2020 à 02:40

L’Olympique lyonnais a dominé le Paris Saint-Germain dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Rudi Garcia s’est confié sur le succès de l’OL contre le PSG.

Les clés du succès de Lyon selon Rudi Garcia

Dimanche, l’Olympique lyonnais a créé la surprise en dominant le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. L’OL s’est imposé (0-1) grâce à un but de Tino Kadewere. Grâce à ce succès, Lyon est co-leader du championnat à égalité de points avec le Lille OSC. Après la rencontre, Rudi Garcia s’est confié sur ce coup réalisé au Parc. Le coach lyonnais se satisfait de la performance de ses poulains. « On a bien défendu, on a annihilé leurs forces, et après on a suffisamment bien joué offensivement pour marquer au moins une fois […] On est satisfaits d’avoir gagné ici, contre non seulement la meilleure équipe de France, mais aussi une des meilleures équipes européennes », a déclaré le technicien lyonnais cité par L’Équipe.

Des regrets pour Garcia contre Paris ?

Satisfait du résultat obtenu par ses poulains, Rudi Garcia a tout de même soulevé des points noirs. « Mais si j’ai des choses à regretter, c’est qu’on a été capables de tenir le ballon chez eux, donc de s’exposer à des contres en deuxième période », a noté le coach de l’OL. Le technicien lyonnais déplore également le manque de précision de ses hommes. « Je pense que dans l’avant-dernière passe et la dernière passe, on aurait dû faire beaucoup mieux, être beaucoup plus précis, beaucoup plus justes, je pense qu'on aurait pu gagner plus largement », a-t-il poursuivi.

Coup de gueule contre l’arbitrage

Dans sa sortie, Rudi Garcia s’est enfin pris à l’arbitrage. Pour l’entraîneur lyonnais, son équipe méritait un penalty en deuxième période. « Après, je n’oublie pas que si la sanction sur Thiago Mendes peut sembler logique, le penalty sur Memphis Depay a été complètement oublié, et qu’à ce moment-là ça aurait fait 2-0 », a lâché le coach. Avec ce succès, Lyon étend sa série d’invincibilité à 11 matchs, dont 5 victoires de suite.













Par Ange A.