Libre depuis son départ de l’OM, Igor Tudor est proche de reprendre du service. Le Croate aurait répondu favorablement aux avances de Naples.

Mercato OM : Igor Tudor donne son accord à Naples

Parti de l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison dernière, Igor Tudor se rapproche d’un retour dans le championnat italien où il conserve une belle cote de popularité. Annoncé un temps du côté de l’Udinese ou encore du Genao, l’ancien entraîneur du Hellas Vérone se rapproche finalement de Naples. Plusieurs médias italiens indiquent en effet que le contact a déjà été établi entre les deux parties.

La Gazzetta dello Sport va plus loin en révélant qu'Igor Tudor a déjà donné son accord de principe pour rejoindre le club napolitain en ce début de saison. La direction de Naples travaille en coulisse sur la succession de Rudi Garcia qui n’est plus certain de conserver son poste dans les semaines à venir. Pour le remplacer, le club napolitain avait jeté son dévolu sur Antonio Conte. Sauf que l’entraîneur de Tottenham a rapidement décliné les approches de Naples.

Igor Tudor, le grand favori pour succéder à Rudi Garcia

Ce refus a alors contraint le club italien à se rabattre sur une autre piste menant à Igor Tudor. Et les discussions entre les deux parties sont jugées très positives. Libre depuis sa démission inattendue de l’OM, l’entraîneur de 45 ans serait favorable au projet de Naples et très enclin à reprendre du service dans un championnat qu’il connait bien. La source ajoute qu'Igor Tudor est désormais le grand favori pour prendre les rênes de l’équipe première de Naples en cas de licenciement de Rudi Garcia.

Mais pour le moment, le technicien français bénéficie d’un ultimatum. Il devra vite relancer l’équipe phocéenne après la trêve internationale. Dans le cas contraire, il sera démis de son poste, puis remplacé vraisemblablement par Igor Tudor. Moins de quatre mois après son départ, l’ancien entraîneur de l’OM est en passe de retrouver un nouveau banc de touche. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties.