Stade Rennais - OM : Ce qu'il faut savoir avant le choc de L1

Publié le 16 décembre 2020 à 10:30

Le Stade Rennais et l'OM s'affronte ce mercredi (21h), au Roazhon Park, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Les Marseillais veulent enchaîner une septième victoire consécutive et mettre les Bretons à bonne distance une fois pour toutes, alors que Julien Stéphan sera encore privé de son gardien Alfred Gomis.

Le Stade Rennais a des choses à prouver à l'OM

La victoire du Stade Rennais sur la pelouse de l'OGC Nice a fait du bien aux Rouge et Noir, qui ont retrouvé "des sourires et de la joie" à l'entraînement en ce début de semaine. Le coach rennais s'est félicité de son côté de voir M'Baye Niang revenir à son niveau, lui qui a inscrit l'unique but du succès breton sur le Côte d'Azur. "Ce n'est pas un nouveau départ, mais j'espère que va enclencher quelque chose de positif", a commenté Julien Stéphan, qui espère voir les siens faire le même match, "compact, organisé et mieux positionné", que contre les Niçois.

De son côté, André Villas-Boas se méfie du Stade Rennais. Le coach de l'OM arrive en Bretagne avec des ambitions, alors que son équipe est en embuscade à la 4e place avec deux matches en moins. L'entraîneur portugais pourra finalement compter sur Jordan Amavi, absent depuis deux matches pour une blessure au mollet. Il sera en revanche privé de Morgan Sanson, touché aux ischios, et Duje Caleta-Car, suspendu. Son homologue rennais souffre encore une fois de l'absence de son gardien Alfred Gomis, tandis que les blessés longue durée, Daniele Rugani, Jonas Martin, Romain Del Castillo ou encore Serhou Guirassy, ne sont toujours pas de retour.

Les compositions probables pour Stade Rennais - OM

L'équipe probable du Stade Rennais selon L'Equipe : Salin - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa - Grenier, Nzonzi, Camavinga - Doku, Niang, Truffert.

L'équipe probable du Stade Rennais selon Ouest-France : Salin - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Doku, Niang, Truffert (ou Terrier).

L'équipe probable du Stade Rennais selon Foot-sur7 : Salin - Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Doku, Niang, Terrier.

L'équipe probable du l'OM selon L'Equipe : Mandanda - Sakai, A. Gonzalez, Balerdi, Amavi - Rongier, Kamara, Gueye - Thauvin, Payet, Benedetto.













Par Matthieu