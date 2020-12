OM : Bonnes nouvelles pour Villas-Boas avant le Stade Rennais

Publié le 14 décembre 2020 à 13:10

L'OM a enchaîné une sixième victoire consécutive en Ligue 1, samedi face à l'AS Monaco (2-1), et reste en embuscade derrière les leaders avec deux matches en moins. Les Marseillais enchaînent en championnat dès mercredi (21h), sur la pelouse du Stade Rennais qui a repris du poil de la bête en s'imposant sur le terrain de l'OGC Nice.

L'OM, six à la suite

Débarrassé de la Ligue des champions, l'OMpoursuit son bonhomme de chemin en Ligue 1, avec une sixième victoire consécutive enregistrée face à l'AS Monaco (2-1), un concurrent direct aux premières places du championnat. Mais pas le temps de souffler pour les joueurs d'André Villas-Boas, qui se déplacent sur la pelouse du Stade Rennais mercredi (21h), pour une autre rencontre difficile. "On est régulier, ce qui est décisif en Ligue 1, s'est félicité l'entraîneur de l'OM. Émotionnellement, c'était très dur. On a vécu la fin de notre aventure européenne. Je félicite l'équipe qui a été capable de faire une telle prestation et de signer une victoire importante. Si on enchaîne avec une victoire à Rennes, ça peut être une très bonne nouvelle. On peut encore profiter ce week-end des résultats des autres. Ça démontre une force de caractère."

Des retours et des inquiétudes avant le Stade Rennais

Néanmoins, il va falloir aborder la rencontre face au Stade Rennais avec prudence. Les Bretons sont une bête blessée qui vient de renouer avec la victoire sur le terrain de l'OGC Nice (1-0). Mais l'Om va pouvoir compter sur les retours de blessure de Jordan Amavi et Nemanja Radonjic qui, selon La Provence, ont participé normalement à l'entraînement léger de ce lundi matin. Dimitri Payet, suspendu face à l'AS Monaco, sera égamement disponible face au SRFC. En revanche, quelques inquiétudes subsistent. Tout d'abord concernant Morgan Sanson, qui doit passer une IRM pour juger de sa blessure contractée contre les Monégasques. Yuto Nagatomo et Steve Mandanda n'ont pas non plus participé à l'entraînement.













Par Matthieu