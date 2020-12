OGC Nice Mercato : Le Gym tient le successeur de Vieira

Publié le 16 décembre 2020 à 17:00

L'OGC Nice a nommé Adrian Ursea comme entraîneur intérimaire à la place de Patrick Vieira limogé le 3 décembre. Les dirigeants du Gym cherchent donc un technicien pour conduire leur nouveau projet avec Ineos. Selon Téléfoot, ils ont coché le nom d'un technicien chevronné officiant en Bundesliga.

OGC Nice : Peter Bosz en tête de liste ?

Qui sera le prochain entraîneur de l'OGC Nice après Patrick Vieira ? Lucien Favre ? La piste menant au technicien suisse est évoquée depuis son limogeage du Borussia Dortmund, dimanche dernier. Il connaît bien la maison des Aiglons pour avoir dirigé l’équipe entre 2016 et 2018. Mais le coach de 63 ans s’est donné un temps de repos avant de rebondir sur un nouveau banc de touche. Pour l’heure, les décideurs de l'OGC Nice ont les radars braqués sur Peter Bosz, l’actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, d'après les informations de la chaîne de Foot. Le nom du néerlandais serait inscrit en tête de liste sur le calepin de la Direction du club azuréen.

Qui est Peter Bosz ?

Peter Bosz est un ancien milieu de terrain. Il a été international néerlandais entre 1991 et 1995 et a totalisé 8 sélections. Il a l’avantage d’avoir joué en France pendant trois saisons, précisément au Sporting Club de Toulon (1988-1991). Reconverti en entraîneur en 2002, il a démarré sa carrière dans son pays natal, à la tête du VBV De Graafschap. Il a entrainé ensuite Heracles Almelo (2004-2006 puis 2010-2013) et Vitesse Arnhem (2013 2015). Le coach de 57 ans avait également dirigé le Accabi Tel-Aviv (en Israël) en 2016, avant de revenir aux Pays-Bas sur le banc de l’Ajax Amsterdam, lors de l’unique exercice 2016-2017. Peter Bosz s’est ensuite exilé en Allemagne où il a été nommé au Borussia Dortmund en juin 2017. Mais il a été viré en pleine saison. Et depuis le 23 décembre 2018, il est le patron du staff technique du Bayer Leverkusen, actuel leader de la Bundesliga. Notons que le contrat de la cible de l'OGC Nice est valide jusqu’en juin 2022.













Par ALEXIS