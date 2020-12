Stade rennais : Stéphan affiche un souhait fort après l’OM

Publié le 17 décembre 2020 à 01:00

Le Stade rennais a dominé l’Olympique de Marseille (1-2) mercredi lors de la 15e journée de Ligue 1. Julien Stéphan a formulé un vœu après le nouveau succès du SRFC.

Le Stade rennais met fin à la belle série de l’OM

Désormais éliminé en Coupe d’Europe, le Stade rennais peut se concentrer sur les échéances nationales. Après son succès contre l’OGC Nice (0-1) lors de la dernière journée, Rennes a enchaîné mercredi. Opposé à l’Olympique de Marseille au Roazhon Park, le SRFC l’a emporté (1-2). Hamari Traoré (63e) et Adrien Hunou (83e) ont permis ont aux Rouge et Noir de signer un come-back contre les Olympiens. Ces derniers avaient ouvert le score par Pape Gueye (24e). Grâce à ce succès, Rennes (6e) revient à deux points de l’OM (4e). Cette défaite en Bretagne signe la fin de la série de six victoires de rang en championnat pour le club phocéen. Julien Stéphan espère désormais poursuivre sur cette dynamique après une période de crise.

Marseille, le « déclic » pour le SRFC ?

Le Stade rennais a connu quatre matchs sans victoire avant d’enclencher sa série actuelle. Julien Stéphan souhaite prolonger son plaisir après son succès contre l’OM. « J’espère que ce sera un déclic pour nous. Ça veut dire que le groupe ne lâche pas. Il va falloir confirmer encore et encore, contre Lorient, contre Metz... Il y a différentes phases dans une saison. Là, on est sur deux victoires consécutives, ça va redonner de la confiance », a confié le coach du SRFC cité par L’Équipe. Fort de ses deux victoires de rang, Rennes va se rendre sur la pelouse du FC Lorient (18e) lors de la prochaine journée.













Par Ange A.