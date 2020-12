PSG Mercato : Kylian Mbappé visé par un autre grand d'Europe ?

Publié le 17 décembre 2020 à 15:30

Depuis son éclosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé fait tourner la tête à de grosses écuries européennes. Devancé par le PSG à l’été 2017, certains clubs intéressés par le jeune attaquant ne démordent pas. Le Bayern Munich fait-il partie des prétendants de la star parisienne en ce moment ? La réponse de Karl-Heinz Rummenigge.

PSG : Mbappé n'est pas dans les plans de Rummenigge

Le Real Madrid de Zinedine Zidane a fait du transfert de Kylian Mbappé du PSG, sa priorité. Le joueur de 22 ans plaît également à des clubs huppés de Premier League. En Allemagne, le Bayern Munich n’est pas insensible au profil et aux performances de l’attaquant international Tricolore. Cependant, le club bavarois n’a pas du tout l’intention de contrarier le Paris Saint-Germain en visant son meilleur buteur. Du moins, c’est ce que Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d'administration du club champion d’Europe, a laissé entendre. « J’adore Kylian Mbappé et sa manière de jouer, mais on ne pourra jamais le faire venir au Bayern Munich », a-t-il confié au quotidien Le Figaro. « De toute façon, il est bien là où il est. Nasser Al-Khelaïfi (président du Paris SG) est un bon ami à moi. Je ne viendrai pas l’embêter sur ce sujet (sourire) », a justifié le dirigeant allemand.

Bayern Munich, une longue histoire d'amour avec les joueurs français !

Pour mémoire, le Bayern a une longue tradition de joueurs français. Ainsi, plusieurs Tricolores ont porté ou portent encore les couleurs du club si cher à Karl-Heinz Rummenigge. De Bixente Lizarazu (1997-2004 et 2005-2006) à Tanguy Kouassi (2020), en passant par Willy Sagnol (2000-2008), Lucas Hernandez, Corentin Tolisso ou Kingsley Coman. Mais l’histoire d’amour entre Munich et les joueurs français ne va pas s’écrire avec Kylian Mbappé, si l’on en croit l’explication de Rummenigge. Par ailleurs, Willy Sagnol (43 ans) avait fait sa reconversion au Bayern. Il avait été membre de la cellule recrutement, puis adjoint de Carlo Ancelotti et coach intérimaire après le limogeage du technicien italien.













Par ALEXIS