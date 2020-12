FC Nantes : 20 M€, un souci financier à l'horizon au FCN ?

Publié le 17 décembre 2020 à 17:00

L’enquête préliminaire visant Waldemar Kita, propriétaire du FC Nantes, connait un rebondissement ce jeudi. D’après Mediapart et Mediacités, le patron des Canaris pourrait subir un redressement fiscal de plus d'une vingtaine de millions d'euros. Ce qui pourrait affecter le club de la Cité des Ducs si cela arrivait.

FC Nantes : 20 M€ d'impôts infligés à Waldemar Kita ?

Le FC Nantes déjà mal en point sur le plan sportif pourrait être perturbé davantage par les dernières nouvelles concernant son président. Ce dernier fait l’objet d’une enquête préliminaire du parquet national financier (PNF) pour fraude fiscale suspectée depuis 2017, comme l’a révélé L’Équipe. Les informations du quotidien sportif sont approfondies par un collectif de médias : Mediapart, Mediacités, Le Soir et De Standaard. D’après ces sources, Waldemar Kita a ''fraudé'' pour « un montant de 14,8 M€, uniquement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ».

Suspecté d’avoir dissimulé des revenus et biens, le patron du FC Nantes « risque donc un redressement de plus de 20 M€, rien que pour l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) », selon les médias cités. Évidemment si l’enquête dont l’homme d’affaires est l’objet conclut la fraude fiscale. Le fisc envisagerait d’imposer à Waldemar Kita une pénalité maximale de 80 %, applicable en cas de « manoeuvres frauduleuses » d’après les révélations des sources. Le dossier sur le président du FC Nantes évoque également un flou autour de la domiciliation fiscale (en Belgique) de ce dernier, jugée « fictive ».

Les Canaris déjà mal en point !

Il faut dire que cette affaire (enquête, perquisitions, saisie de biens...) est nocive pour les Canaris, surtout dans cette crise sportive et financière née de la pandémie de coronavirus. Actuel 16e de Ligue 1 avec 14 points, à 3 longueurs du premier relégable, le FC Nantes est menacé de relégation après 15 journées de championnat. Pour freiner la chute libre de son équipe, Waldemar Kita a limogé Christian Gourcuff, le 8 décembre, et promu son adjoint Patrick Collot, provisoirement. Mais la situation des Jaune et Vert a empiré. Le club a perdu deux places au classement, après sa défaite contre le Stade de Reims (3-2), mercredi soir.













