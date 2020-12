LOSC Mercato : Grande menace signalée pour Lille cet hiver

Publié le 18 décembre 2020 à 07:00

Le Lille OSC pourrait connaître des semaines agitées. Entre le rachat du LOSC et l’intérêt que suscitent les poulains de Christophe Galtier, le club nordiste s’apprête à vivre un hiver mouvementé.

La fin entre Gérard Lopez et le LOSC

Quatre ans après son arrivée à la tête du Lille OSC, Gérard Lopez s’apprête à passer la main. Sous sa mandature, le club nordiste est revenu au-devant de la scène sur le plan national. La première place qu’occupe actuellement le club nordiste est révélatrice à ce sujet. En Europe, Lille est qualifié pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Le seul point noir vient des finances du club. Celles-ci sont actuellement dans le rouge. Le club est fortement endetté. Raison pour laquelle Gérard Lopez est contraint de quitter la présidence des Dogues. Si le départ de l’entrepreneur luxembourgeois est déjà programmé, certains joueurs pourraient eux-aussi quitter le club. Avec la qualité de son effectif, la direction lilloise reçoit régulièrement des belles offres lors des fenêtres des transferts.

Deux Dogues dans le viseur d’un cador européen ?

Selon les informations de la presse italienne, deux Lillois pourraient rejoindre la Serie A dans les prochains mois. Le portail Calciomercato assure ainsi que l’AC Milan s’intéresse aux profils de deux attaquants du LOSC, son dauphin en poules en Ligue Europa. D’après cette source, le club lombard s’intéresse à Jonathan Ikoné et à Timothy Weah. L’international tricolore (4 sélections/1 but) est sous contrat jusqu’en 2024. Sa valeur marchande est estimée à 36 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Il compte 5 buts et 4 passes décisives en 21 matchs cette saison. Quant à l’attaquant américain, il retrouve des sensations après une longue absence due à une blessure. Il reste d’ailleurs sur deux buts lors de ses deux dernières sorties avec Lille. Il a rejoint le club nordiste en 2019. Il est lié aux Dogues jusqu’en 2023. Son prix est estimé à 7,5 millions d’euros.













Par Ange A.