LOSC Mercato : Un départ dès cet hiver pour Jonathan Ikoné ?

Jonathan Ikoné, le milieu offensif du LOSC, ne se montre pas particulièrement à son avantage en cette première partie de saison ; une donne qui pourrait favoriser son départ. Plusieurs clubs européens avaient dernièrement manifesté leur intérêt.

Le LOSC peut-il s'opposer à un départ de Jonathan Ikoné ?

Auteur d'une saison 2018-2019 de très bonne facture au cœur de la "Bip Bip" - le trio offensif alors composé de Jonathan Bamba, lui-même, et Nicolas Pépé - qui lui avait valu ses premières sélections en Équipe de France, Jonathan Ikoné disparaît désormais peu à peu des radars. Il a tout de même pris part aux 17 matchs du LOSC cette saison et inscrit 4 buts, mais intervient désormais régulièrement avec le rôle de remplaçant. En effet, Jonathan Bamba, Luiz Araujo, et Yusuf Yazici semblent l'avoir devancé dans la hiérarchie offensive. D'après L'Équipe, le natif de Bondy attiserait toujours les convoitises de plusieurs clubs européens. Récemment, le Borussia Dortmund, Wolfsbourg et Everton avaient fait part de leur intérêt. Le LOSC pourra-t-il alors refuser un gros chèque pour son joueur estimé à 36 M€ sur le marché des transferts par Transfermarkt ? Si l'un des clubs réaffichait son souhait, les Dogues verraient sans doute là une belle occasion de sauver l'année sur le plan financier.

Christophe Galtier compte sur Ikoné

Malgré la mauvaise passe qu'il traverse, Jonathan Ikoné a quelque peu retrouvé le sourire ces derniers jours. C'est lui qui avait égalisé à Saint-Étienne dimanche dernier, et qui, quatre jours plus tard, avait offert le but de la victoire à Burak Yilmaz contre le Sparta Prague ; le fruit de la discussion avec son entraîneur Christophe Galtier. "En échangeant avec lui, je lui ai dit qu'en une semaine, ses stats s'amélioreraient. C'est une vraie amélioration chez Jonathan.[...] Il y a cette marge de progression, mais il y a aussi ces difficultés rencontrées dans le jeu. Mais il doit s'adapter quand il joue dans l'axe, sur le côté en rentrant dans l'axe, sur le côté pour donner de la largeur" a déclaré l'entraîneur lillois à son sujet.













