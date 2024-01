Prêté à l'AS Rome pour se relancer, Renato Sanches est en grand échec du côté du club italien. Le milieu de terrain portugais s'est blessé de nouveau.

Mercato PSG : Mauvaise nouvelle pour Renato Sanches

La carrière de l'international portugais n'a jamais été un fleuve tranquille. Renato Sanches alterne entre les blessures et les présences intermittentes sur les aires de jeu. Déjà trop perturbé par les blessures depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, il n'a jamais réussi à vraiment s'imposer. Conséquence, il est finalement envoyé en prêt du côté de l'AS Rome, en Serie A, pour tenter de se relancer. Malheureusement, rien n'a visiblement changé pour le milieu de terrain défensif qui continue de multiplier les blessures sous les ordres de José Mourinho. Il s'est encore récemment blessé à l'entraîneur et devrait manquer le choc face à l'Atalanta Bergame ce dimanche lors de la 19e journée de Serie A.

Renato Sanches, une carrière gâchée

Décrit comme un talent générationnel alors qu'il n'avait que 19 ans, Renato Sanches n'a jamais réussi à avoir une carrière à la taille de son talent. A l'été 2016, il avait rejoint le Bayern Munich contre la somme de 45 millions d'euros, bonus compris. En difficulté en Bavière, le natif de Amadora a dû être prêté à Swansea où il n'a pas pu s'imposer non plus pour raison de blessure aux ischios-jambiers. Après un détour à Lille, qu'il a rejoint en 2019, Renato Sanches a retrouvé sa belle forme, enchaînant les performances de haute volée, au point d'attirer l'attention du Paris Saint-Germain, qui l'a signé en 2022. Sauf que son corps semble avoir décidé de ne plus suivre dans sa carrière. En tout, avant sa dernière blessure, Sanches cumulait pas moins de 19 blessures pour une indisponibilité totale supérieure à une année, 507 jours précisément, à seulement 26 ans. Une triste carrière pour le milieu de terrain de 26 ans.