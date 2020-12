OM Mercato : 32 M€, grosse vente dans les tuyaux à Marseille

Publié le 10 décembre 2020 à 10:35

La consigne du propriétaire de l'OM, Frank McCourt, est claire. Le club doit vendre des joueurs pour renflouer ses caisses vides. L’un des joueurs à fort potentiel sur le marché, Boubacar Kamara, attire l’attention de grosses écuries européennes. Selon L’Équipe, deux cadors : le FC Barcelone et le Bayern Munich suivent de près le polyvalent joueur de l’Olympique de Marseille depuis longtemps et ne le lâchent pas d’une semelle.

OM : Le Barça et le Bayern gardent un oeil attentif sur Kamara

Boubacar Kamara devrait rapporter un gros pactole à l'OM lors de son éventuel transfert. Plusieurs clubs sont intéressés par ses services. Le défenseur central ou milieu défensif a pris des galons au fil des saisons et est désormais un titulaire indiscutable au sein de l’équipe d’André Villas-Boas. Mieux, il est performant, tant devant la défense qu’au coeur de cette dernière, grâce à sa polyvalence. Suivi par Manchester City et le PSG un temps, le joueur de 21 ans est supervisé par deux grosses pointures du football européen depuis son plus jeune âge d’après le quotidien sportif. Ce dernier croit savoir que le Barça, qui suit Boubacar Kamara depuis qu’il avait 16 ans garde toujours un oeil sur lui.

Et le FC Barcelone n’est pas seul sur le coup. La source confirme également l’intérêt du Bayern Munich, mais précise que le club bavarois a le joueur de l'OM dans le viseur depuis ses 18 ans. Deux clubs londoniens, Chelsea et Arsenal sont également à l’affût pour le natif de Marseille, après leur vaine tentative de le recruter l’été dernier. Vu tous ces clubs huppés qui tournent autour de Boubacar Kamara, nulle ne doute que l’Olympique de Marseille va réaliser un gros coup sur le marché lors de sa vente. Il est sous contrat jusqu'en juin 2022 et sa cote est estimée à 32 M€. Le très courtisé Marseillais sera-t-il transféré cet hiver ou à l’été ? Rendez-vous en janvier 2021.

Boubacar Kamara, un pur produit de l'Olympique de Marseille

Formé à l'OM entre 2005 et 2014, Boubacar Kamara a fait ses classes au sein de l’équipe B phocéenne de 2014 à 2016, avant son premier match avec l’équipe professionnelle en coupe de la Ligue en décembre 2016. Ayant décroché son premier contrat professionnel en mai 2017, il a été lancé en Ligue 1 lors la saison 2017-2018. La cible du Barça a même joué en Ligue Europa la même saison. Talentueux, il a réussi à s’imposer dans le groupe professionnel et surtout dans le onze de départ où il est désormais un joueur clé, malgré son jeune âge. International Espoir Tricolore (5 capes), Boubacar Kamara compte 95 matchs sous le maillot de l'OM, toutes compétitions confondues, pour 3 buts et 3 passes décisives.













Par ALEXIS