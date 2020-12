OM Mercato : Trois clubs sur un autre cadre de Villas-Boas

Publié le 18 décembre 2020 à 11:45

L'OM va devoir vendre cet hiver à l'occasion du mercato, à la demande du propriétaire Frank McCourt, désireux de voir des liquidités entrer dans les caisses du club. Plusieurs départs sont possibles, notamment ceux de Duje Caleta-Car ou Nemanja Radonjic. Boubacar Kamara et Florian Thauvin pourraient aussi partir, mais un autre cadre d'André Villas-Boas intéresse des clubs étrangers.

L'OM doit faire très attention cet hiver

Le mercato hivernal va être l'occasion pour l'OM de se renforcer et de corriger certains manques dans l'effectif. Pablo Longoria est en effet à la recherche d'un latéral droit, mais devrait voir Joakim Mæhle, actuellement à Genk, lui passer sous le nez et filer à l'Atalanta. Une piste de plusieurs mois à oublier, ce qu'ont entrepris de faire les dirigeants marseillais en se penchant sur Bryan Reynolds, un jeune international américain, qui évolue actuellement au FC Dallas en MLS. L'OM cherche aussi un attaquant, pas convaincu par sa recrue estivale, Luis Henrique. Mais il va sans doute aussi falloir compenser des départs, car Frank McCourt veut au moins deux ventes lors de ce mercato. Celle de Boubacar Kamara, dont l'OM demande 60 millions d'euros, pourrait combler à elle seule les attentes du propriétaire mais serait un véritable coup dur pour Villas-Boas.

L'Angleterre fait les yeux doux à l'OM

Mais ce n'est pas le seul joueur qui va devoir résister à l'appel de l'étranger. L'Angleterre semble porter beaucoup d'intérêt à l'effectif olympien. Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjicont des touches outre-Manche, notamment du côté de Southampton ou West Ham. Un autre départ pourrait coûter cher à l'OM, celui de Morgan Sanson, l'un des cadres de l'équipe de Villas-Boas. Le milieu de terrain est pisté par trois clubs de Premier League, révèle Sky Sports. Le nom de ces clubs n'a pas filtré, mais ceux-ci voudraient boucler le transfert au mercato d'hiver et sont confiants compte tenu de la situation économie de l'OM, précise le média anglais. Morgan Sanson est sous contrat jusqu'en juin 2022 à Marseille et fait partie des joueurs les plus utilisés par l'entraîneur portugais.













Par Matthieu