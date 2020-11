OM Mercato : L'Angleterre va dépouiller Marseille cet hiver

Publié le 16 novembre 2020 à 10:45

L'Olympique de Marseille a pour projet de se renforcer cet hiver, après une première partie de saison très compliquée en Ligue des champions et extrêmement décevante dans le jeu. Mais la Premier League anglaise a des yeux sur l'OM qui pourrait bien voir plusieurs joueurs quitter le club dès le mercato hivernal, direction l'outre-Manche.

Mercato : l'OM se renforce ou anticipe ?

L'hiver va être agité du côté de l'OM. L'équipe d'André Villas-Boas a besoin de renouveau, alors qu'elle traverse actuellement une mauvaise passe. Les performances catastrophiques en Ligue des champions, la pauvreté du jeu en Ligue 1, le rendement plus que limite de ses stars... La situation est dans une impasse et le mercato hivernal risque de chambouler les choses. En effet, l'OM lorgne sur plusieurs joueurs. En premier lieu, l'attaquant du Stade de Reims, Boulaye Dia, actuellement meilleur buteur de Ligue 1 avec huit réalisations. La venue de Dia pallierait le mutisme de Dario Benedetto, de plus en plus critiqué. Pablo Longoria souhaite aussi renforcer l'effectif en défense, avec le Serbe du Napoli, Nikola Maksimovic. Enfin, afin de préparer l'avenir, le latéral Issa Kaboré, qui évolue actuellement en Belgique en prêt de Manchester City, intéresse également les dirigeants marseillais.

La Premier League lorgne sur l'OM

Mais ces arrivées sont-elles véritablement des renforts, ou les dirigeants de l'OM tentent d'anticiper au mieux des départs au mercato d'hiver ? En effet, le départ de Florian Thauvin semble acté. En fin de contrat en juin prochain, l'Olympique de Marseille voudrait récupérer quelques millions d'euros pour son milieu offensif, afin de ne pas le laisser partir libre cet été. L'AC Milan s'est positionné, mais c'est le Séville FC qui est désormais en pole position. Cependant, l'arrivée de Leicester City pourrait changer la donne, compte tenu des possibilités salariales plus élevées en Angleterre. Lui aussi en fin de contrat à la fin de la saison, Jordan Amavi pourrait filer en Premier League cet hiver. Selon le Daily Mail, le latéral marseillais serait sur les tablettes de Crystal Palace. Le club du sud de Londres envisage Amavi comme une solution bis en cas d'échec du transfert du joueur de Chelsea, Marcos Alonso. Deux départs hivernaux qui pourraient changer les plans de Pablo Longoria.













Par Matthieu