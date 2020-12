Ex-PSG : Accusé de racisme, Edinson Cavani soutenu par United

Publié le 18 décembre 2020 à 15:15

Manchester United a apporté son soutien à Edinson Cavani, l’ex-attaquant du Paris SG, accusé d'inconduite par la Football Association. L'Uruguayen de 33 ans a été inculpé pour propos racial sur les réseaux sociaux, Instagram notamment.

Ex-Paris SG : Edinson Cavani, comment va-t-il se sortir de là ?

Après avoir aidé Manchester United à revenir au score puis à prendre le dessus sur Southampton (3-2) en novembre dernier, l’ex-buteur du Paris SG, Edinson Cavani avait publié un message « negrito » sur Instagram pour un de ses fans. Il a rapidement supprimé le message et présenté des excuses après avoir été informé de l’interprétation qui pouvait être faite de sa publication. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a insisté sur le fait que le mot « Negrito » avait une signification différente, inoffensive, dans son pays d'origine - l’Uruguay. Mais après une enquête sur son poste, la FA a annoncé jeudi que le joueur avait été inculpé pour propos racistes.

Son actuel club, Manchester United, a publié une réponse dans laquelle il insiste sur le fait qu'il n'y avait « aucune intention malveillante » dans le message de Edinson Cavani. Le géant de la Premier League a pris acte de l’accusation de la FA à laquelle il compte apporter une réponse aux côtés de son joueur. Dans un communiqué, la FA disait: «Edinson Cavani a été accusé de faute pour infraction à la règle E3 de la FA, en relation avec une publication sur les réseaux sociaux le dimanche 29 novembre 2020. Il est précisé que, contrairement à la règle E3.1 de la FA, un commentaire publié sur la page Instagram du joueur de Manchester United FC était insultant, abusif, inapproprié ou a caractère discréditant pour le jeu. Il est en outre indiqué que le commentaire constitue une « violation aggravée », qui est punie dans la règle E3.2 de la FA, car elle incluait une référence expresse ou implicite à la couleur, à la race ou à l'origine ethnique. »

Les Red Devils à bloc derrière leur joueur

Edinson Cavani a donc jusqu’au 4 "janvier 2021 pour répondre à l'accusation". Les Red Devils ont publié une réponse à la FA sur leur site internet jeudi matin. « Manchester United et tous ses joueurs sont pleinement engagés dans la lutte contre le racisme et nous continuerons à travailler avec la FA - avec d'autres organes directeurs et organisations, et à travers nos propres campagnes - à cet égard. Nous prenons acte de la décision de la FA contre Edinson Cavani pour sa réponse sur les réseaux sociaux au message de félicitations d'un ami, après le match de Southampton. »

Edinson Cavani et le club ont clairement indiqué qu'il n'y avait absolument aucune intention malveillante derrière le message qu'il a supprimé et au sujet duquel il s'est excusé, dès qu'il a été informé qu'il aurait pu être mal interprété.













Par Gary SLM