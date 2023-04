Publié par Edouard le 26 avril 2023 à 14:24

SOS Racisme a appelé l' OL à "faire le ménage" dans ses tribunes après les propos xénophobes entendus après le match face à l'OM.

OL : Lyon appelé à prendre des mesures face au racisme

Le secrétaire général de SOS Racisme, Hermann Ebongue, a appelé l'Olympique Lyonnais à "faire le ménage dans ses tribunes" après les incidents du match face à l'OM. Pour rappel, des vidéos avaient circulé sur les réseaux sociaux où des supporters lyonnais proféraient des insultes xénophobes contre un supporter marseillais. L' OL a récupéré les images de vidéosurveillance qui confirment ces agissements.

Interrogé au micro de BFM Lyon, Hermann Ebongue a exprimé son "indignation de voir ces images, ces mots qui les accompagnent en fond sonore, des mots que je n’ai pas envie de reprendre, violents, inadmissibles, qui portent atteinte à la dignité humaine". Le secrétaire général de SOS Racisme estime que l' OL a besoin d'un plan pour aller vers une "révolution ferme".

Un problème français en général

Le problème n'est pas spécifique à l' OL, d'après Hermann Ebongue : "Ce n’est pas qu’une responsabilité de l’OL, conclut-il. Ce problème est général, il concerne l’image du football, l’écosystème du football. À chacun de prendre ses responsabilités, le ministère des Sports, les instances du football, la LFP, la FFF qui n’a pas été aidée par les déclarations de son ancien président." Le secrétaire général appelle ainsi tous les acteurs du football français à se mobiliser contre le racisme.

SOS Racisme va d'ailleurs se porter partie civile dans cette affaire, dans le but d'accompagner la victime et d'interpeller les pouvoirs publics. Hermann Ebongue a aussi invité à faire appel à la Loi Larrivé du 10 mai 2016, qui consiste à "renforcer le dialogue avec les supporters et la loi contre le hooliganisme". L' OL pourra s'inspirer de l'exemple du PSG, victime des même cas de figure il y a quelques années, qui avait mis en place le plan Leproux.