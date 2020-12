Ligue 1 : Les compos probables du samedi pour OL, OM, RC Lens...

Publié le 19 décembre 2020 à 13:30

Exceptionnellement, trois matchs de Ligue 1 sont au programme ce samedi après-midi. Voici ce qu'il faut savoir des trois rencontres prévues.

Ligue 1, FC Metz - RC Lens (17 h) : Réenclencher une série positive

Après plusieurs performances en dents de scie, les deux formations ont renoué avec le succès en milieu de semaine. Le RC Lens s'est imposé à Monaco (3-0) tandis que le FC Metz est allé gagner à Montpellier (2-0). L'objectif est donc pour chacune de redémarrer une dynamique positive qui pourrait conduire les Lorrains en première partie de tableau ou les Artésiens dans le top 5.

La compo probable de Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Kouyaté, Boye (cap.), Delaine - Gueye, Maïga, Fofana - Boulaya - Leya Iseka.

La compo probable de Lens : Leca - Gradit, Badé, Haïdara - Clauss, Cahuzac (cap.), Fofana, Sylla - Kakuta - Sotoca, Kalimuendo.

Ligue 1, Stade de Reims - OM (19 h) : Objectifs antipodiques

Tandis que le Stade de Reims essaiera de décrocher une deuxième victoire consécutive (après Nantes, 3-2) afin de s'éloigner de la dangereuse zone de relégation dans laquelle il est empêtré, l'Olympique de Marseille visera le podium en voulant rebondir après son revers à Rennes (1-2), mais devra composer avec deux absents majeurs.

La compo probable de Marseille : Mandanda (cap.) - Sakai, Caleta-Car, Alvaro, Nagatomo - Kamara, Rongier, Cuisance - Payet - Thauvin, Benedetto.

La compo probable de Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap.), Konan - Chavalerin, Cafaro, Berisha - Zeneli, Touré, Dia.

Ligue 1, OGC Nice - OL (21 h) : Désirs d'Europe

Les dernières semaines en Côté d'Azur ont été tumultueuses. Patrick Vieira a été remercié, Adrian Ursea intronisé entraîneur, et mercredi dernier, les Aiglons ont renoué avec le succès après un mois et demi de disette. Sans Jeff Reine-Adélaïde (prêté par l'OL), l'OGC Nice compte bien faire chuter un Olympique Lyonnais invaincu depuis 12 matchs et sur le podium avant le coup d'envoi de la 16e journée. Sa meilleure arme est sans doute Amine Gouiri et, si on en croit la "malédiction lyonnaise" - qui veut que les anciens joueurs lyonnais marquent forcément lorsqu'ils affrontent l'OL - le joueur qui n'a jamais vraiment eu sa chance entre Rhône et Saône devrait faire trembler les filets.

La compo probable de Nice : Benitez (cap.) - Daniliuc, Bambu, N'Soki - Lotomba, Thuram, Boudaoui, Kamara - R.Lopes, Gouiri, Claude-Maurice.

La compo probable de Lyon : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Guimarães, Paquetá, Aouar - Kadewere, Memphis (cap.), Toko-Ekambi.













Par Clément