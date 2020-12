Stade rennais : Julien Stéphan comblé par le succès à Lorient

Publié le 21 décembre 2020 à 00:15

Le Stade rennais a confirmé son bel état de forme en dominant le FC Lorient (0-3). Julien Stéphan a salué la nouvelle performance des siens en championnat.

Le Stade rennais passe la troisième à Lorient

Après une période compliquée, le Stade rennais se porte mieux. Dimanche, le SRFC l’a confirmé en signant une nouvelle victoire contre le FC Lorient. Des réalisations de Damien Da Silva (23e), Benjamin Bourigeaud (70e) et Martin Terrier (73e) ont permis à Rennes de battre Lorient. Contre les Merlus, les Rouge et Noir ont signé leur troisième succès de rang en Ligue 1. Le club breton remonte à la 5e place du classement et compte désormais le même nombre de points (28) que Marseille (5e). Sa victime du soir pointe à la 19e place de Ligue 1 après avoir concédé sa 11e défaite de la saison.

Julien Stéphan enthousiasmé après le succès à Lorient

Entraîneur du Stade rennais, Julien Stéphan s’est réjoui de la performance des siens. Le coach du SRFC a surtout apprécié l’attitude des siens dans le deuxième acte. « J’ai bien aimé notre maîtrise en seconde période, je voulais qu’on mette plus de rythme, on a joué plus haut dans le camp adverse, on n’a quasiment rien concédé […] Et on a très bien défendu également, c’est très intéressant », a lâché le technicien breton cité par L’Équipe. Satisfait du résultat, l’entraîneur rennais estime que le chemin est encore long. « Le Championnat est encore très long, mais c’est très bien de s’être repositionnés. Mais il faut garder la tête froide. Il faut lutter en permanence », a-t-il assuré. Pour sa dernière sortie de l’année, Rennes reçoit Metz mercredi au Roazhon Park.













Par Ange A.