Stade rennais : Maintien, la mise au point de Julien Stéphan

Publié le 08 décembre 2020 à 01:30

Julien Stéphan avait eu des mots durs après la défaite du Stade rennais contre le RC Lens (0-2). Le coach du SRFC avait notamment évoqué le maintien après cette déconvenue. Avant la rencontre contre Séville, le technicien breton a tenu à faire la lumière sur ses propos.

Le Stade rennais loin de jouer le maintien

Avec quatre matchs de suite sans victoire, le Stade rennais est dans le dur en championnat. Samedi, le SRFC a même concédé une nouvelle défaite au Roazhon Park. Rennes s’est incliné (0-2) contre le RC Lens lors de la 13e journée de Ligue 1. Remonté après cette nouvelle contreperformance, Julien Stéphan avait poussé un coup de gueule. « Il faut être lucide et évoluer comme une équipe qui va jouer le maintien. C’est une grande alerte pour tout le monde. On attendait une réaction », avait lâché l’entraîneur rennais. Suite à cette sortie, on pouvait penser que le technicien breton était parti pour jouer le maintien en Ligue 1. Que nenni ! Avant d’affronter le FC Séville, il a tenu à mettre les points sur les i.

Stéphan fait la lumière après Lens

Pour Julien Stéphan, il n’a jamais été question de revoir les objectifs du Stade rennais à la baisse. « On a le comportement d’une équipe qui joue le maintien, c’est ça que j’ai voulu dire. Mes propos ont été déformés par ceux qui sont sans doute des esprits tendancieux. Mais voilà ce que j’ai dit. C’est une expression que j’ai utilisée et que je redis sans difficulté aujourd’hui », a expliqué le coach du SRFC. Mardi, Rennes reçoit le FC Séville pour son dernier match en Ligue des champions. Cette rencontre doit servir de déclic pour enclencher une meilleure dynamique. Déjà éliminé, le club breton n’aura plus d’échéance européenne et pourra donc se concentrer sur les compétitions domestiques.













Par Ange A.