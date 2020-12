LOSC : Létang officialise un départ et discute avec Galtier

Publié le 21 décembre 2020 à 13:30

Le LOSC a tenu le choc en Ligue 1 contre le PSG (0-0), alors que le club nordiste est en plein changement de gouvernance impliquant de nombreux changements en interne. Le nouveau président, Olivier Létang, qui a remplacé Gérard Lopez, a tenu sa première conférence de presse et a surtout tenu à rassurer les supporters lillois.

LOSC : Létang rend officiel un départ important

Olivier Létang est officiellement le nouveau président du LOSCaprès avoir pris la succession de Gérard Lopez, et a été intronisé ce lundi devant les médias. L'ancien du Stade Rennais a tenu sa première conférence de presse au cours de laquelle il a fait part de sa joie de rejoindre Lille OSC. "C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je me présente devant vous comme président du LOSC. C'est une place forte du football français. Luchin est un des plus beaux lieux de vie de France. Il y a un effectif de qualité avec un des meilleurs entraîneurs de France", a déclaré Olivier Létang. "J'ai beaucoup de respect pour ce qui s'est passé auparavant. Ce qui m'intéresse c'est l'avenir", a-t-il ajouté. Un avenir qui se fera sans Luis Campos. Le départ de l'ancien conseiller de Gérard Lopez état dans les tuyaux et est désormais officiel.

Christophe Galtier confirmé par Olivier Létang

Olivier Létang a assuré que le projet, avec lui, était tout d'abord sportif. "Le projet est sportif. Il se repose sur trois piliers : avoir un club fort et performant au niveau sportif, avoir un équilibre économique. Le troisième volet est social et sociétal. Le LOSC a une communauté fantastique, qui vit le club", a expliqué le nouveau président. "L'idée est d'avoir la meilleure organisation possible. On a parlé avec Christophe Galtier sur les choses qui marchaient, les choses à améliorer. On échange beaucoup." Le coach lillois a été confirmé à son poste et le futur du LOSC s'écrira avec lui. "On en a beaucoup discuté avec Christophe Galtier. Notre position est d'avoir la meilleure équipe possible d'ici la fin de saison et donc de ne pas être obligé de vendre des joueurs. Le challenge est donc sportif. Je suis très très heureux d'avoir Christophe Galtier au LOSC. Il a un contrat qui court jusqu'en 2022. On va en discuter dans les semaines qui viennent. La volonté, c'est qu'il continue." De quoi rassurer une partie des supporters sur les désirs à court terme de leur nouveau président, qui assure : "Notre rôle est de transmettre des émotions aux supporters, de partager leur passion."













Par Matthieu