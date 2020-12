PSG : Thomas Tuchel se sent coupable d'un gros préjudice

Publié le 21 décembre 2020 à 15:00

Le PSG et le LOSC n'ont su se départager (0-0), dimanche sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1. La mauvaise nouvelle pour Paris : trois joueurs rejoignent l'infirmerie du club, dont Presnel Kimpembe, auteur d'un tacle salvateur lors d'une contre-attaque lilloise qui lui vaudra sûrement quelques semaines d'absence.

PSG : Presnel Kimpembe fait l'unanimité

Le tacle de Presnel Kimpembe, dimanche soir face au LOSC (0-0), est sûrement l'un des plus beaux et plus utiles gestes défensifs de la saison. Le défenseur parisien, qui s'est claqué sur l'action, a annihilé un quatre contre un qui aurait sans doute été conclu par un but. D'un superbe tacle, le champion du monde a ôté le ballon à Burak Yilmaz. "C’était incroyable !, a reconnu son compère de le défense du PSG, Marquinhos. Malheureusement, il y a eu la blessure derrière. Il a fait ce qu’il fallait pour l’équipe. Il était tout seul contre trois ou quatre attaquants. Il faut vraiment le remercier pour ce qu’il a fait, parce que s’il n’arrête pas ce ballon, ils allaient au but." Et Presnel Kimpembe fait l'unanimité ce lundi, récompensé d'un 8/10 dans les colonnes de L'Equipe et salué de toute part pour sa performance et son sacrifice.

Thomas Tuchel se sent responsable

"One for the team" ("Et d'une pour l'équipe"), a publié sur les réseaux sociaux le défenseur du PSG, qui souffre, selon L'Equipe, d'une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Un coup dur et une absence qui devrait se compter en semaines. "C'était une action incroyable, a commenté son entraîneur Thomas Tuchel. Presnel Kimpembe a sauvé notre match. C'était la seule fois où on a perdu la structure censée contrôler la contre-attaque." Et l'entraîneur allemand a fait son mea culpa, reconnaissant sa responsabilité dans l'action qui a entraîné la blessure du Français. "C'est aussi de ma faute, parce que j'ai fait des changements avant un corner. Malheureusement, il est blessé et je suis aussi responsable de cela. Le défi était de casser les contres, ce que l'on a très bien fait. C'est une des meilleures équipes en Europe en contres et on a su contrôler ça." Presnel Kimpembe est d'ores et déjà forfait pour le dernier match de l'année 2020, mercredi, entre le PSG et le RC Strasbourg.













Par Matthieu