LOSC - PSG : Yazici passe à côté, Kimpembe en sauveur...

Publié le 21 décembre 2020 à 09:30

Le choc de Ligue 1 entre le LOSC et le PSG s'est conclu sur un score nul et vierge (1-1). Avec la victoire de l'OL sur la pelouse de l'OGC Nice, le Paris SG repasse troisième du championnat et peut remercier Presnel Kimpembe, auteur d'un tacle salvateur, et Yusuf Yazici, passé à côté de son match du côté de l'attaque lilloise.

Sans Neymar et Mbappé, le PSG manque de mordant

On le savait déjà, mais le PSG n'est plus la même équipe sans Neymar et Mbappé. "Ce match a confirmé qu’en l’absence de son duo Neymar (blessé à la cheville) – Mbappé (économisé sur le banc), le PSG manque trop de piquant dans le dernier geste pour imposer cette mainmise qui, il y a encore quelques mois, en faisait la terreur de toutes les pelouses de France", écrit Le Parisien ce lundi matin. Inoffensif (un tir cadré), le Paris SG a dû s'en remettre à un match béton de son duo, défensif cette fois-ci, Kimpembe - Marquinhos, auteur de solides performances, dont un tacle du Français en position de dernier défenseur qui a sauvé les siens d'une défaite. Surtout, l'équipe de Thomas Tuchel repart du LOSC avec trois nouveaux blessés, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi sont en effet sortis au cours de la rencontre.

Côté LOSC, Christophe Galtierse réjouissait de ne pas avoir perdu à domicile face au PSG, au cours d'un match que les Lillois n'ont pas maîtrisé. "C’est un bon résultat face à une équipe qui nous a beaucoup dominés dans beaucoup de secteurs, face à une équipe qui nous a étouffés, qui nous a contrés sur le pressing. Il faut savoir ne pas perdre et on a réussi à le faire", a constaté le coach des Nordistes. Grâce à ce nul, le LOSC conserve la tête de la Ligue 1, à égalité de points avec l'OL. Cette étrange année 2020 se conclura mercredi avec le déplacement des Lillois à Montpellier et la réception du RC Strasbourg pour le PSG (mercredi, 21h).

Les notes du choc LOSC - PSG

Les notes des joueurs du LOSC selon L'Equipe : Maignan (6/10) - Celik (5), Fonte (7), Botman (7), Reinildo (6) - Ikoné (4), André (6), Soularé (5), Bamba (3) - Yazici (3), Yilmaz (6).

Les notes des joueurs du PSG selon L'Equipe : Navas (6/10) - Florenzi (5), Kehrer (4), Marquinhos (8), Kimpembe (8), Kurzawa (6) - Verratti (7), Gueye (7), Rafinha (5) - Kean (4), Di Maria (6).

Les notes des joueurs du PSG selon Le Parisien : Navas (5/10) - Florenzi (4), Kehrer (3), Marquinhos (6,5), Kimpembe (6,5), Kurzawa (6) - Verratti (5,5), Gueye (6), Rafinha (5) - Kean (4), Di Maria (6).













Par Matthieu