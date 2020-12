OM Mercato : Ça discute de partout pour Boubacar Kamara !

Publié le 21 décembre 2020 à 16:30

Présent en conférence de presse à deux jours du match de l'OM à Angers SCO (mercredi, 21h), Boubacar Kamara a été interrogé sur son avenir sous le maillot phocéen. Le milieu défensif est resté pour le moins évasif sur les questions des journalistes.

Kamara, la plus grande valeur marchande de l'OM

La saison de l'OM est mitigée. Même s'ils restent sur une défaite et un match nul contre Rennes et Reims, les Marseillais sont quatrièmes et comptent deux matchs de retard qui pourraient leur permettre d'être premiers. En Ligue des champions, les Olympiens n'ont fait que figuration en enchaînant les déconvenues dans un groupe pourtant abordable. L'une des grandes satisfactions de la saison marseillaise est la confirmation de Boubacar Kamara qui réalise de belles performances en qualité de milieu de terrain défensif. L'enfant du club n'échappe pas aux radars de grands clubs européens qui restent attentifs à sa situation. Cette dernière est particulière car le joueur de 21 ans représente la plus grande valeur marchande du club de Frank McCourt qui est en proie à des difficultés financières. Un contexte qui pourrait forcer le board marseillais de se séparer de l'un des chouchous de Villas-Boas qui l'a utilisé 19 fois cette saison.

Kamara confirme des discussions au sujet d'une prolongation

Interrogé par les journalistes en conférence de presse, Boubacar Kamara a assuré être concentré sur l'OM : « Pour l'instant je suis concentré sur l'OM, dans le foot tout peut se passer, mais c'est le club et mes agents qui s'occupent de ça, moi je suis focus sur l'OM. » Le numéro 4 marseillais a également été relancé sur les déclarations du directeur sportif du club, Pablo Longoria, qui évoquait en fin de semaine des discussions à propos d'une prolongation de Kamara : "Une prolongation ? Pablo Longoria n’a pas menti, les discussions pour prolonger ont déjà commencé, avec mes agents et ma mère." Pour rappel, plusieurs gros noms européens s'intéressent au profil du milieu marseillais, notamment le Bayern Munich, le FC Barcelone ou l'AC Milan. Le milieu défensif marseillais est donc resté prudent sur ses déclarations, ce qui n'est pas le cas de tout le monde au club...













Par Chemssdine