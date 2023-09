Même si Frank McCourt a régulièrement démenti les spéculations autour de la vente OM, des indices révélateurs tendent à prouver le contraire.

Vente OM : Des négociations entre Frank McCourt et l’Arabie saoudite sont en cours

Cela fait plusieurs années que les rumeurs autour d’une future vente de l’Olympique de Marseille se multiplient dans la presse et sur les réseaux sociaux, sans se concrétiser. L’actuel propriétaire de l’OM, Frank McCourt, clame haut et fort que son club, repris des mains de la famille Dreyfus en août 2016, n’est pas à vendre. Cependant, ses sorties sont perçues comme une stratégie de communication visant à maintenir la stabilité à l’OM pendant une période de transition potentielle. Car les propriétaires de clubs de football ont souvent recours à ces déclarations pour gérer des situations sensibles.

Il faut reconnaitre que Frank McCourt n’a aucun intérêt à affirmer que son club est en vente s’il souhaite se préserver d’offres farfelues. Le journaliste grec, George Tsanakas, est catégorique sur le sujet, assurant que les négociations entre Frank McCourt et l’Arabie saoudite seraient bel et bien en cours et seraient sur le point d'aboutir. « Les Saoudiens essayent de trouver un accord avec le propriétaire. Les discussions se déroulent chaque semaine entre les deux parties », a-t-il indiqué sur son compte X.

Frank McCourt ouvert à une vente partielle de l’Olympique de Marseille

L'Arabie saoudite a déjà fait des incursions significatives dans le monde du football en rachetant le club de Newcastle United en 2021 pour 350 millions d'euros. Cette acquisition a été réalisée par le Fonds d'investissement public saoudien (PIF), l'arme secrète du prince héritier Mohammed Ben Salmane.

Désormais, l’état pétrolier est prêt à investir massivement dans un autre grand club européen. Et l’OM, en tant que club emblématique de France, apparait comme une cible très attrayante aux yeux des dirigeants saoudiens, qui cherchent à étendre leur influence dans l’univers du ballon. Ces derniers auraient alors intensifié les pourparlers avec Frank McCourt afin de le convaincre de céder son bien.

S’il l’excluait encore en 2021, le milliardaire américain envisage dorénavant de céder une partie de l’Olympique de Marseille. Des sources anonymes assurent que l’Américain voudrait conserver entre 20 et 30% des parts du club après une vente de l'OM pour plus de 300 millions d'euros et des dettes à régler par le prochain repreneur. C'est là que les négociations entre les deux parties se compliquent.

Vente OM : L’Arabie Saoudite touche au but

Dotée de ressources financières quasi illimitées, l’Arabie saoudite souhaite racheter intégralement l’Olympique de Marseille. Tandis que Frank McCourt aimerait toujours conserver une certaine influence à l'OM. Mais après des semaines de négociations intenses, le pays le plus riche du Golf serait sur le point de faire craquer le milliardaire américain. L’un des principaux instigateurs de la vente OM, Thibaud Vézirian confirme cette tendance, assurant que le club phocéen est proche de passer sous le pavillon saoudien, si ce n’est déjà fait.

L’ancien journaliste de L’Équipe indique que les récents investissements par Pablo Longoria et son équipe durant le mercato estival sont un signe de la future vente OM. D’après lui, le fait que la formation olympienne trouve soudainement beaucoup d’argents pour recruter des joueurs de classe mondiale est la preuve du futur rachat du club phocéen par l'Arabie saoudite. Il est même convaincu que les investisseurs saoudiens seraient déjà impliqués dans le financement de l’OM.

Un signe avant-coureur du départ imminent de Frank McCourt

Enfin, que dire du départ définitif de Jacques-Henri Eyraud de l’Olympique de Marseille ? Les partisans de la vente OM sont persuadés que son départ du groupe McCourt laisse présager des changements significatifs à l’Olympique de Marseille. Il est perçu comme un signe avant-coureur du départ de Frank McCourt à la tête de l’OM. « Même si Jacques n’a rien dit de façon claire, je sais qu’il s’en va parce que Frank McCourt n’aura bientôt plus les commandes du club », a déclaré l’un de ses proches contactés par nos équipes.

Cette déclaration confirme donc les spéculations autour de l'arrivée des Saoudiens à Marseille. La vente OM semble se concrétiser, même si rien n’est encore officiel. Les supporters et les observateurs de l'Olympique de Marseille surveilleront attentivement les développements de ce dossier, en quête d'indices sur l'avenir de leur équipe préférée.