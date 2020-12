PSG : Un gros mystère plane sur l'état de santé de Mbappé

Publié le 21 décembre 2020 à 18:30

Le PSG n'est pas parvenu à faire la différence sur la pelouse du LOSC (0-0), dimanche en clôture de la 16e journée de Ligue 1. En l'absence de Neymar, Thomas Tuchel n'a pas non plus pu compter sur son autre star, Kylian Mbappé, dont l'état de santé semble préoccuper le coach allemand et son staff...

Les joueurs du PSG au bout du rouleau

Le PSG n'a encore une fois cadré qu'une frappe face au LOSC, dimanche. Les Parisiens peinent en attaque sans leur star brésilienne Neymar et les joueurs de Thomas Tuchel affichent une grosse fatigue physique en cette fin d'année. Encore une fois, le coach allemand a tiré la sonnette d'alarme. "On va tuer les joueurs, a de nouveau dénoncé le technicien du PSG. Nous sommes l’équipe qui joue toujours à 21 heures. On perd le rythme avec le sommeil, les repas. Quand on rentre à Paris, il est 3 ou 4 heures du matin. Nous sommes la seule équipe à faire ça en Europe. Ça coûte cher." À Paris, les blessures s'accumulent et pour un retour on compte trois blessés. À Lille, le Paris Saint-Germaina perdu Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa. "Il manque trop de joueurs de qualité. Il manque encore beaucoup de joueurs décisifs sur le terrain", a regretté Thomas Tuchel.

Qu'arrive-t-il à Kylian Mbappé

Outre ce lot de blessés, c'est l'état de santé de Kylian Mbappé qui inquiète l'entraîneur du PSG. Face au LOSC, le champion du monde a débuté sur le pendant et n'a joué qu'un petit quart d'heure. "Il n’y a pas de logique, s'est étonné Thomas Tuchel. Il a joué sans douleur et sans problème contre Lorient, puis ce n’était plus possible qu’il s’entraîne. Il n’a rien fait pendant trois jours parce qu’il a eu des douleurs 24 heures après le match. On ne sait pas pourquoi, alors qu’il n’a eu aucun souci durant la rencontre. Mais voilà ce qui est arrivé, des douleurs sans entraînement après un match physique." Quant à la présence de Mbappé face au RC Strasbourg, mercredi (21h), elle est incertaine. "Je ne sais pas. On a deux jours pour se reposer, réfléchir, parler avec le docteur, les kinés et décider pour mercredi", a simplement conclu Tuchel.













Par Matthieu