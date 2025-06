PSG – Bayern Munich : Bradley Barcola répond à Harry Kane !

Sept mois après sa défaite en Ligue des Champions, le PSG retrouve le Bayern Munich ce samedi en Coupe du Monde des Clubs. Avant le match, Harry Kane et Bradley Barcola ont livré leurs sentiments sur leurs retrouvailles à venir.

PSG : Bradley Barcola veut se venger du Bayern Munich

En quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le Paris SG affrontera le Bayern Munich samedi prochain, au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, à 18 heures. À quelques jours de ce choc, les joueurs des deux clubs lancent déjà la rencontre.

En zone mixte après la victoire de son équipe face à Flamengo en quart de finale, l’attaquant du club allemand, Harry Kane, a annoncé que ses coéquipiers et lui comptaient bien récidiver le succès de novembre passé, où ils avaient battu le PSG (1-0) en Ligue des Champions.

À voir Mercato LOSC : Olivier Giroud explique son arrivée surprise

Lisez aussi : Mercato PSG : Bradley Barcola répond cash au Bayern Munich !

« Le PSG a réalisé une saison incroyable. Nous les avons affrontés plus tôt dans la saison et nous avons gagné. Ce sera difficile, mais nous savons que nous pouvons battre n’importe qui à notre niveau. Nous allons nous reposer et ensuite donner notre maximum », a lancé Harry Kane sur DAZN. Mais du côté des Rouge et Bleu, un goût de revanche plane le groupe de Luis Enrique. Et c’est Bradley Barcola qui s’est chargé de l’annoncer ouvertement aux hommes de Vincent Kompany.

Lisez aussi : Mercato PSG: Nasser Al-Khelaïfi tranche pour Bradley Barcola

« Je pense ça peut-être un très bon moment pour prendre notre revanche. Quand on les avait joués, on n’était pas dans un très bon moment. Je pense qu’on peut beaucoup montrer sur ce match-là », a confié Bradley Barcola au micro du journaliste Dorian Bonzom, à Atlanta, avant d’ajouter : « Est-ce qu’on est favoris ? Je ne sais pas, mais quand on joue comme ça, je pense qu’on est inarrêtables. » Ça promet donc le samedi prochain au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

À voir Mercato OM : La surprise de De Zerbi pour l’après-Henrique