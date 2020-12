Real Madrid : Karim Benzema met tout le monde d'accord

Publié le 21 décembre 2020 à 11:45

Encore décisif dimanche lors de la victoire du Real Madrid face à Eibar (1-3) en Liga, Karim Benzema est en train de conclure son incroyable année 2020 qui ressemble à la meilleure de sa carrière.

Benzema, facteur X du Real Madrid

Le Real Madrid est de retour. Après un début de saison mi-figue mi-raisin, les Merengue ont su relever la tête en championnat en enchaînant les victoires et les bonnes performances notamment face à leurs rivaux directs que sont l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Co-leaders du championnat avec les Colchoneros, les hommes de Zinedine Zidane veulent remporter la Liga pour la deuxième saison consécutive et comptent sur un grand Karim Benzema, déjà auteur d'une saison 2019-2020 de très bonne facture. Ayant déjà porté les siens en Ligue des champions avec un doublé salvateur lors de l'ultime journée de phase de groupes face à Mönchengladbach, l'ancien Lyonnais semble vouloir réaliser une saison 2020-2021 du même acabit.

Karim Benzema fait l'unanimité

L'attaquant français, qui fêtait son anniversaire ce samedi, avait décidé de s'offrir en cadeau le club d'Eibar dimanche. Auteur d'un but dès la sixième minute, le natif de Lyon a également offert deux caviars à Luka Modric et Lucas Vazquez entérinant ainsi la victoire des siens (1-3). Une performance qui permet à l'attaquant de 33 ans de faire la une des journaux comme AS qui n'hésite pas à titrer sa couverture par "En amour avec Benzema". Zidane n'est également pas avare pour complimenter son attaquant fétiche, qui est déjà impliqué dans 12 buts sur les 25 que compte le Real Madrid en Liga. Pour booster cette avant-garde qui se repose trop sur Karim Benzema, les Merengue lorgnent Mohamed Salah, qui a affirmé rêver du Real, et un champion du monde. Dans tous les cas, personne au club ne compte se séparer du maestro Benzema, dont le contrat court jusqu'en juin 2022. Nul doute que le meilleur buteur français de l'histoire dans un championnat étranger a encore de beaux jours devant lui dans la capitale espagnole.













Par Chemssdine