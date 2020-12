FC Nantes Mercato : Une piste solide en attaque pour le FCN ?

Publié le 22 décembre 2020 à 14:00

Le départ de Christian Gourcuff du FC Nantes et son remplacement par son adjoint Patrick Collot, en intérim, n'a pas eu l'effet psychologique escompté. Le club des bords de l'Erdre n'a plus gagné depuis sept matches en Ligue 1 et cherche du renfort en attaque pour le mercato hivernal qui débute dans quelques jours.

Le FC Nantes a besoin de renforts

Le FC Nantes glisse irrémédiablement au classement en Ligue 1, avec une inquiétante 15e place et sept matches consécutifs sans victoire. L'éviction de Christian Gourcuff de son poste d'entraîneur n'a pas entraîné de choc psychologique, comme l'a fait remarquer Randal Kolo Muani. "L'ambiance dans le vestiaire est un peu électrique, avait déclaré le Nantais après la défaite contre le Stade de Reims (2-3). Le nouvel entraîneur a modifié quelques trucs, mais il n'y a pas eu un grand changement entre le coach Gourcuff et le coach Collot. Je ne pense pas qu'il y ait eu un choc psychologique avec le changement d'entraîneur. On a du mal à faire mal, on subit un peu trop les choses. On est en manque de confiance." Et les choses ne se sont pas spécialement arrangées au match suivant, contre Angers SCO à la Beaujoire, avec un nul (1-1) assez terne.

Un attaquant égyptien dans le viseur

Choc psychologique espéré mais oublié, le FC Nantes veut maintenant se pencher sur le mercato hivernal. Et pour cela, les dirigeants nantais se seraient tournés vers l'Égypte et Zamalek, comme l'a révélé la chaîne de télévision du club. Zamalek TV a en effet fait part d'une offre du FC Nantes pour Mostafa Mohamed. L'attaquant égyptien de 23 ans a marqué deux buts en deux matches depuis le début, récent, de la saison d'Egyptian Premier League. Selon L'Equipe, le FCN aurait fait une offre de 2,5 millions d'euros pour l'international, refusée par Zamalek. "Zamalek ne permettra pas à Mostafa Mohamed de quitter le club tant qu'il n'aura pas reçu une offre convenable et qu'il n'aura pas signé un autre attaquant pour le remplacer", a déclaré Khaled El-Ghandour, présentateur de Zamalek TV. Le club atteint 5 millions d'euros pour son joueur et le directeur sportif Ashraf Qassem "a précisé que Mohamed ne serait pas libéré avant la participation de l'Égypte aux Jeux Olympiques de Tokyo, cet été", écrit L'Equipe. Avec Galatasaray sur le coup, l'affaire semble donc très loin d'être conclue pour un FC Nantes dans l'urgence.













Par Matthieu