FC Nantes Mercato : Collot prêt à continuer l'aventure ?

Publié le 21 décembre 2020 à 15:15

Le FC Nantes n'y arrive toujours pas après le départ de Christian Gourcuff. Sous les ordres de l'intérimaire Patrick Collot depuis trois matches, les Canaris ont enregistré une défaite à Reims (2-3) et deux nuls à domicile, dont le dernier en date contre Angers SCO (1-1). Si l'actuel coach des Jaune et Vert ne prévoit pas de rester sur le banc en tant que n°1, il est néanmoins prêt à discuter avec sa direction.

Le FC Nantes dans une situation critique

Le FC Nantes reste sur une série de sept matches sans victoire en Ligue 1, dont trois depuis le licenciement de Christian Gourcuff. Le club est en pleine tourmente, aussi bien sportivement qu'en interne, avec des manifestations des supporters en colère contre la gouvernance de Waldemar Kita. Une atmosphère pesante pour l'entraîneur intérimaire des Canaris, Patrick Collot. "Ce n’est pas l’idéal", a-t-il commenté en conférence de presse près le nul (1-1) à la Beaujoire contre Angers SCO. "Après, si on est aussi faible que ça parce que l’environnement est négatif ou que les supporters manifestent leur mécontentement, il y a de quoi être inquiet pour les matches à venir ! Personnellement, je ne pense pas que les joueurs soient si perturbés que ça. C’est à nous le staff, et à chaque joueur de se remettre en question pour essayer de travailler sur tout ça", a tempéré Collot.

Patrick Collot prêt à continuer l'aventure ?

"Il faut prendre conscience de la situation dans laquelle on est", a appuyé Patrick Collot, alors que son FC Nantes pointe à la 15e place de Ligue 1. "Après c’est mon travail. À moi de toujours continuer, à insister dans notre projet de jeu. À moi de discuter, échanger, trouver la meilleure formule... L’avenir nous dira si on est armé pour le maintien. En tout cas, il faut être conscient qu’on va lutter pendant un moment dans des zones de turbulences importantes." Et sur Téléfoot, Patrick Collot a abordé le sujet de son futur au FC Nantes. "Je n'ai pas d'objectif et de plan de carrière pour devenir numéro 1. Je suis très bien, je sais très bien ce dont je suis capable en tant qu'adjoint et ce que je peux apporter. Je n'ai pas de vision pour devenir à tout prix numéro 1. On a encore un match à préparer face à Lyon (mercredi, 21h). On travaillera sur ce match-là et après nous aurons quelques jours à réfléchir à la meilleure solution pour le club." Des discussions avec les Kita devraient avoir lieu dès les prochains jours.













Par Matthieu