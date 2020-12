Stade Rennais Mercato : Un bilan défendu corps et âme

Publié le 23 décembre 2020 à 14:10

Avant d'affronter le FC Metz pour son dernier match de 2020, ce mercredi (19h), le Stade Rennais et son directeur sportif Florian Maurice ont fait le bilan de la première partie de saison et notamment du mercato. L'ancien de l'OL a défendu ses recrues et a demandé du temps pour leur adaptation.

Mercato : des résultats qui vont venir petit à petit

Le Stade Rennais s'est remis la tête à l'endroit ces derniers jours. Après une série compliquée, les Rouge et Noir ont remporté leurs trois dernières rencontres de Ligue 1 et sont remontés à la 5e place. Durant deux mois difficiles, le mercato de Florian Maurice, le directeur sportif, a été pointé du doigt. Il s'en est défendu dans un long entretien à Ouest-France : "C’est toujours la même chose quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, on a vite fait de taper sur le recrutement. C’est quelque chose que je connais depuis dix ans, ça ne me touche pas. J’ai confiance en ce que je fais, en l’entraîneur pour développer les joueurs qui sont arrivés. Je n’ai jamais eu de doute sur le fait que ces joueurs puissent s’imposer. Ils ne signent pas pour trois ou quatre mois, mais pour trois ou quatre ans donc. Alors effectivement, on attend qu’ils soient le plus performants possible, le plus rapidement possible."

Stade Rennais : Maurice défend Doku

Florian Maurice a surtout regretté les critiques à l'encontre du jeune Jérémy Doku, arrivé au Stade Rennais depuis Anderlecht pour 26 millions d'euros à la fin du mercato. "Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. On a osé taper sur Jérémy Doku, un joueur né en 2002, qui est arrivé le 5 octobre au mercato et qui a joué le surlendemain avec des joueurs dont il ne connaissait pas les prénoms, a pesté le directeur sportif du SRFC. Le monde du football attend que ce gamin-là casse tout. Aujourd’hui, il s’intègre petit à petit. Il a récupéré son appartement il y a une semaine. Il y a plein de petites choses qui font qu’il y a des difficultés supplémentaires. On est toujours très pressé avec les recrues, mais moi, je sais que pour certains, il faut trois, quatre, cinq, six mois. Et j’ai l’exemple de Rai à Paris, ou de Juninho à Lyon, où il a fallu un an avant qu’ils soient performants." Depuis les critiques, le prodige belge a enchaîné les bonnes performances et s'adapte effectivement de mieux en mieux à l'effectif du Stade Rennais de Julien Stéphan.













Par Matthieu