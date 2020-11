Stade Rennais Mercato : La défense, premier échec de Maurice ?

Publié le 09 novembre 2020 à 15:30

Le Stade Rennais a subi, dimanche contre le PSG, une nouvelle lourde défaite (0-3) après celle concédée à Chelsea sur le même score. Toujours troisièmes de Ligue 1, les Rouge et Noir marquent le pas sur le terrain, pénalisés par de nombreuses absences et erreurs techniques, notamment en défense. Le SRFC aurait-il complètement raté son mercato défensif cet été ?

La défense du Stade Rennais fébrile

Cela commence à faire beaucoup pour le Stade Rennais. Samedi, sur la pelouse du Parc des Princes, les joueurs de Julien Stéphan se sont inclinés (0-3) face à un PSG réaliste et efficace. Ils n'ont gagné qu'un seul de leurs sept derniers matches toutes compétitions confondues, contre le Stade brestois en Ligue 1. Une mauvaise série imputable à la fatigue, qui se fait clairement ressentir dans les rangs rennais. Le début de saison a été intense, entre la découverte de la Ligue des champions et la course aux premières places en championnat. Résultat, le SRFC doit faire avec de nombreuses blessures, comme dans la plupart des clubs engagés dans les Coupes d'Europe. Eduardo Camavinga manque cruellement au milieu de terrain rennais et les absences en défense, qu'elles soient physiques ou techniques, commencent à coûter cher.

Le Stade Rennais encaissent beaucoup de buts depuis ce début de saison. Les gardiens des Rouge et Noir, Romain Salin puis Alfred Gomis, sont allés chercher le ballon à 14 reprises dans leurs filets en championnat, cinq fois déjà en Ligue des champions. En Ligue 1, c'est trop. Notamment en comparaison des rivaux actuels du SRFC. Le PSG a encaissé trois buts, le LOSC sept, dont trois à Brest dimanche, et l'OM huit. "Il y a énormément de choses à corriger", a jugé Julien Stéphan après la défaite face au PSG. La fatigue, la malchance et une préparation chaotique due à la pandémie de Covid-19 sont les premiers éléments de réponse des maux rennais.

Un effectif miné par les blessures

Les absences ont pullulé au Stade Rennais depuis le début de saison et Julien Stéphan est constamment embêté dans les gestion de son assise défensive. Le latéral droit Hamari Traoré a manqué trois matches dans l'été, touché par le virus. Puis c'est le latéral gauche, Faitout Maouassa, qui s'est blessé à la cheville contre l'AS Monaco fin septembre. Son absence se compte déjà en longues semaines et son retour rapide est désormais espéré. Enfin, Daniele Rugani, prêté par la Juventus, est sorti dès le quart d'heure de jeu en C1, sur la pelouse du Séville FC. Julien Stéphan comptait sur l'Italien pour apporter son expérience européenne, il va également devoir s'en passer pendant plusieurs semaines.

Mais la véritable question qui se pose désormais, c'est celle des renforts arrivés chez les Rouge et Noir cet été. Nayef Aguerd est arrivé pour seconder Damien Da Silva et s'est rapidement mis les supporters dans la poche grâce à son indéniable apport offensif. Mais les performances du Marocain sont parfois difficiles défensivement. Il a écopé dun 2,5/10 dans Ouest-France pour son match face au PSG, "pénalisé par sa découverte de l'enchaînement des matches et Stéphan n'a pas le choix de le faire souffler". Alfred Gomis souffre lui aussi de la comparaison avec Edouard Mendy, son prédécesseur dans les buts du Stade Rennais. Sa mauvaise relance a tué dans l'oeuf le match des siens à Paris et son jeu au pied est pointé du doigt. Ce qui fait tache dans une équipe qui s'évertue à relancer au sol depuis ses buts.

Le mercato de Florian Maurice pas au niveau ?

Daniel Rugani, de son côté, a été très peu convaincant avec le Stade Rennais avant de se blesser. Sa première à Dijon (1-1) a été extrêmement difficile. "Lent dans ses replis, à court de compétition", selon le quotidien de l'Ouest, et fautif sur le but bourguignon. Surtout, le joueur prêté par la Juventus est connu pour avoir une santé fragile. Contre Séville, il est sorti en se tenant la cuisse et son absence se compte "en semaines", a révélé Julien Stéphan. Enfin, c'est Dalbert Henrique qui subit le plus de critiques depuis son arrivée. Titulaire en l'absence de Faitout Maoussa, il a été dépassé à Dijon, lors de sa première également, crédité d'un 3,5/10 dans Ouest-France. Puis d'un 3/10, lors de la défaite contre Angers SCO. Face à Chelsea en Ligue des champions, il a d'abord concédé un penalty après une intervention en retard dans la surface, avant d'être expulsé et de voir Chelsea bénéficié d'un second penalty, peut-être injustement, pour une main.

Le mauvais niveau affiché par les recrues et les absences poussent Julien Stéphan a trop utilisé ses jeunes joueurs. Pourtant pétris de talent, Brandon Soppy et Adrien Truffert jouent les pompiers de service chez les latéraux. Mais les deux jeunes manquent d'expérience et le Stade Rennais en fait les frais. À Paris, Adrien Truffert a pris l'eau. Brandon Soppy a lui survécu aux déferlantes sévillanes, avec bien des difficultés. Tout cela pose la question du mercato défensif breton cet été. Florian Maurice, directeur sportif en poste depuis quelques mois seulement, a peut-être fait ses premiers mauvais choix à la tête du recrutement du SRFC. Et il ne faudra pas compter sur Jean-Clair Todibo, ciblé par le SRFC cet été : le flop du FC Barcelone, prêté au Benfica, est touché au tendon d'Achille... Il reste dix matches aux Rennais avant Noël pour repartir sur une bonne série et remporter leur premier succès en Ligue des champions. Il sera ensuite peut-être temps de penser à un renfort défensif au mercato hivernal.













Par Matthieu