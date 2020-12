Stade Rennais - FC Metz : Le point complet sur la rencontre

Publié le 22 décembre 2020 à 18:00

A l'occasion de la 17ème journée de Ligue 1, le Stade Rennais reçoit le FC Metz au Roazhon Park à 19h ce mercredi. Le point complet sur les absents et les probables compositions de ce match qui oppose deux équipes à seulement cinq points d'écart au classement.

Le Stade Rennais doit confirmer son regain de forme en Ligue 1

Après un début de saison fabuleux au cours duquel les Rennais trustaient les premières places, les ouailles de Julien Stéphan ont connu un énorme trou d'air durant les mois de novembre et décembre enchaînant les déconvenues à cause du rythme effréné imposé par la Ligue des champions. Malgré tout, les Bretons ont su relever la tête en allant gagner à Nice (0-1), face à l'OM (2-1) et à Lorient (0-3). Des succès précieux qui leur permettent de remonter à la cinquième place de Ligue 1. Pas rassasié et chamboulé par la future fenêtre mercato, le Stade Rennais cherchera à réaliser la passe de quatre face à des Messins emballants. Julien Stéphan devra composer sans Faitout Maouassa, blessé suite à un tacle de Delaplace la semaine dernière, et absent pour plusieurs semaines. Pour le reste, le groupe reste le même que celui des semaines précédentes ou seuls les blessés de longue date (Rugani, Del Castillo, Guirassy, Gomis) manquent à l'appel.

La composition probable (4-3-3) du Stade Rennais : Salin - Truffert, Aguerd, Da Silva, Traoré - Nzonzi, Camavinga, Bourigeaud - Terrier, Niang, Doku. Entraîneur : Julien Stéphan.

Hécatombe au FC Metz

En face, les Messins restent sur quatre matchs sans défaite et le retour de Frédéric Antonetti sur le banc des Mosellans leur a fait grand bien. Ayant notament réalisé la prouesse de battre Montpellier à la Mosson en Ligue 1, les Grenats semblent en mesure de reéditer la performance face aux Rennais, d'autant plus qu'ils restent sur deux victoires en Ligue 1. L'ancien coach du Stade Rennais n'aura cependant pas tout son groupe pour disputer ce match. De nombreux cadres tels que Oukidja, Delaine et Maiga sont suspendus quand Nguette, Ndoram, Pajot ou encore Udol sont blessés pour ce match.

La composition probable (4-3-3) du FC Metz : Caillard - Centonze, Bronn, Boye, Kouyaté - Tchimbembe, Angban, Sarr - Boulaya, Leya Iseka, Yade. Entraîneur : Frédéric Antonetti.













Par Chemssdine