Mercato Chelsea : Dégraissage chez les Blues, le PSG à l'affût

Publié le 23 décembre 2020 à 18:10

A deux points de Leicester, deuxième, et qualifié pour les huitièmes de finale de Champions League, Chelsea coule des jours heureux. Néanmoins, le club de Roman Abrahamovitch compte bien se débarasser de quelques joueurs à l'approche du mercato hivernal.

Chelsea compte 189 millions d'euros de déficit

Le club londonien revit après une saison 2019-2020 de transition pourtant clôturée à la troisième place. Après un mercato ambitieux et onéreux, durant lequel les Blues ont fait venir Havertz, Chilwell, Werner, Ziyech, Edouard Mendy et Thiago Silva pour une enveloppe totale de plus de 250 millions d'euros, le début de saison des pensionnaires de Stamford Bridge est de haut niveau. Cependant, le problème ne viendrait pas des terrains, où Frank Lampard réalise du très bon travail, mais des finances qui ne sont pas au beau fixe. En effet, le club vainqueur de la Champions League en 2012 souffrerait d'un déficit financier de 189 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Pas une bonne nouvelle pour les dirigeants londoniens qui ont déjà lancé les grandes manoeuvres pour remédier à ce problème.

Sept joueurs poussés vers la sortie

Dans le groupe du Stade Rennais en Champions League, le départ d'un défenseur de Chelsea vers le club breton serait déjà acté pour le mercato d'hiver. Pas assez pour renflouer les caisses, les dirigeants du club de Londres auraient signifié à sept joueurs du groupe professionnel de plier bagage cet hiver selon le très sérieux Sky Sports. Les défenseurs Antonio Rüdiger, potentiellement vers le PSG, Marcos Alonso et Andreas Christensen feraient partie de cette liste tout comme les milieux de terrain que sont Jorginho et Danny Drinkwater. Actuellement en prêt respectivement du côté du Spartak Moscou et d'Aston Villa, Victor Moses et Ross Barkley sont les deux derniers joueurs qui complètent cette liste. Un immense dégraissage s'organise donc du côté de Londres mais il ne devrait pas tant impacter les performances de Chelsea.













Par Chemssdine