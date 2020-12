PSG Mercato : Ça bouge sur de nombreux dossiers chauds !

Publié le 23 décembre 2020 à 15:40

C'est l'effervescence au PSG. Le mercato hivernal a bel et bien débuté, et plusieurs dossiers chauds avancent à grands pas et se précisent. Leonardo a du pain sur la planche mais a ciblé les manques de l'effectif de Thomas Tuchel, ainsi que coché plusieurs noms amenés à quitter le club dans les semaines à venir.

PSG : des départs à prévoir cet hiver

Le PSG veut dégraisser et faire entrer quelques liquidités dans ses caisses au mercato hivernal. Nasser al-Khelaïfi veut compenser un tant soit peu les pertes liées au Covid-19 et a chargé Leonardo de rester à l'affût d'une bonne offre qui pourrait concernée des joueurs jugés pas essentiels à l'effectif de Thomas Tuchel. Leandro Paredes fait partie de ceux-ci. L'Argentin de 26 ans a un bon de sortie et le PSG pourrait le laisser filer contre 25 millions d'euros environ. Selon la presse italienne, notamment La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin mais surtout l'Inter Milan se sont montrés intéressés par le milieu de terrain. Très apprécié d'Antonio Conte, il pourrait convenir à l'Inter même si la priorité des Lombards reste Renato Sanches. Le Portugais, convoité par Liverpool, pourrait avoir du mal à résister aux sirènes des Reds et de la Premier League, ouvrant ainsi la porte à Leandro Paredes.

La question d'autres départs se posent. Notamment ceux des joueurs en fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021. C'est le cas de Julian Draxler. L'Allemand ne fait plus l'unanimité au PSG qui ne verrait pas d'un mauvais oeil le départ du joueur dans les semaines à venir, contre un chèque intéressant. Mais le Paris SG réfléchit également à une prolongation selon L'Equipe, quitte à attendre une vente au mercato d'été. Un départ à faible prix ou pire, gratuitement en fin de saison, ne plait guère aux dirigeants parisiens. Il en va de même pour Angel Di Maria, actuellement dans une passe difficile. L'Argentin reste un cadre de l'effectif mais son avenir est très incertain. Rien n'est acté dans son cas et l'Italie lui fait, comme à Leandro Paredes, les yeux doux. Enfin, dernier joueur potentiellement libérable cet hiver, Idrissa Gueye. Le joueur semble avoir une piste du côté de Manchester United. Ou pourrait le rejoindre Thomas Tuchel la saison prochaine.

Des arrivées ou des signatures au mercato hivernal ?

Le PSG n'a pas l'intention de conclure des deals mirobolants au mercato d'hiver. Leonardo est plutôt à l'affût des bonnes affaires. Le cas de David Alaba est toujours incertain. Sa prolongation au Bayern Munich n'est plus du tout d'actualité et son profil correspond aux besoins du PSG. Mais le joueur est plutôt tourné vers l'Angleterre, même si Paris reste dans la course. Toujours en quête d'un défenseur, Thomas Tuchel a de nouveau appuyé pour le recrutement d'Antonio Rüdiger, actuellement à Chelsea, révèle Le Parisien. Mais le PSG ne souhaite pas seulement se renforcer en défense. Dele Alli, en difficulté à Tottenham et avec José Mourinho, pourrait débarquer en prêt jusqu'à la fin de la saison.













Par Matthieu