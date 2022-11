Barça Mercato : Le FC Barcelone passe à l'action pour une star italienne

Publié par Thomas G. le 02 novembre 2022 à 19:18

Toujours en quête d'un successeur pour remplacer Sergio Busquets, le Barça est en concurrence avec l'AC Milan pour un milieu italien.

Barça Mercato : Duel avec l'AC Milan pour un génie italien

Le FC Barcelone prépare la succession de Sergio Busquets depuis plusieurs mois et les Blaugranas ont multiplié les pistes. Le Barça souhaite régler rapidement ce dossier pour éviter une nouvelle désillusion sur le marché des transferts. Le remplacement de Sergio Busquets est l’un des chantiers prioritaires de la nouvelle direction catalane. Après avoir pisté Youri Tielemans, N’Golo Kanté, Ruben Neves ou encore Jorginho, les Blaugranas sont enfin passés à l’action.

Selon les informations du journal Sport, le FC Barcelone est rentré en contact avec les représentants de l’international italien Jorgihno. Le 3e du Ballon d’Or 2021 est en fin de contrat avec Chelsea en juin 2023 et de nombreux clubs suivent sa situation. Dans le même temps, les Blues n’ont pas dit leur dernier mot, une prolongation du milieu de la Squadra Azzurra à Londres n’est pas à écarter. Cette semaine, le dossier a pris une nouvelle tournure, le Barça et l’AC Milan se sont ouvertement positionnés en transmettant une première offre à Jorginho. Malgré les démentis de l’agent du joueur, Sport assure que les grandes manœuvres ont débuté à Barcelone et à Milan pour accueillir l’italo-brésilien.

Barça Mercato : Le FC Barcelone veut un arrière droit

Le remplacement de Sergio Busquets ne sera pas le seul objectif du Barça en 2023. Le FC Barcelone veut également recruter un milieu de terrain et un arrière droit. Les Blaugranas devront faire un choix entre tenter le coup Bernardo Silva ou essayer de rapatrier Lionel Messi. Le FC Barcelone souhaite également recruter un défenseur droit, Trent Alexander-Arnold est le nom qui revient avec insistance. Le Barça aurait également coché le nom de l’international français du Bayern Munich, Benjamin Pavard, qui n’a toujours pas prolongé son contrat en Bavière.