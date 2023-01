FC Barcelone Mercato : Le Barça veut recruter une star de Chelsea

Publié par Thomas G. le 03 janvier 2023 à 22:08

Toujours en quête d'un milieu de terrain pour préparer la succession de Sergio Busquets, le FC Barcelone souhaiterait recruter un milieu de Chelsea.

Le FC Barcelone est toujours en quête d’un nouveau milieu de terrain et l’ouverture du mercato hivernal pourrait accélérer ce dossier. Les Blaugranas souhaiteraient convaincre Sergio Busquets de prolonger son contrat d’une année supplémentaire. En cas d’échec, les dirigeants du Barça seront dans l’obligation de recruter un nouveau milieu de terrain pour pallier au départ de Sergio Busquets. Depuis plusieurs mois, la cellule de recrutement du FC Barcelone s’active en coulisse pour dénicher le successeur idéal. Les Blaugranas ont notamment pisté Martin Zubimendi, Ruben Neves, N’Golo Kanté ou encore Jorginho.

Cette semaine, la succession de Sergio Busquets aurait connu un nouveau rebondissement avec un regain d’intérêt de la part du Barça. Les dirigeants du FC Barcelone auraient réactivé la piste menant à l’international italien Jorginho. Le champion d’Europe est en fin de contrat avec Chelsea en juin prochain et le Barça pourrait l’accueillir gratuitement. Les qualités du milieu de la Squadra Azzurra font de lui un successeur idéal pour Sergio Busquets. Selon les informations de la Repubblica, le FC Barcelone serait de retour dans la course à la signature de Jorginho. Les Blaugranas devront néanmoins faire face à la concurrence de nombreux clubs dans ce dossier. La Juventus, Naples et Newcastle sont intéressés par le milieu de Chelsea de 31 ans.

FC Barcelone Mercato : Jorginho est dans le viseur du Barça

Le FC Barcelone souhaiterait recruter l’international italien pour remplacer Sergio Busquets. La situation contractuelle de Jorginho pourrait faciliter son arrivée en Catalogne. Le milieu de 31 ans est doté d’une très bonne qualité de passe et d’une vision de jeu supérieure à la moyenne. Un transfert de Jorginho permettrait à Xavi d’avoir de nombreuses options avec un milieu polyvalent qui a l’expérience du plus haut niveau. Reste à savoir si l’international italien acceptera de relever un nouveau challenge en rejoignant le FC Barcelone.