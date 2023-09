Très actif en fin de mercato, le FC Barcelone a encore des pistes actives, et tente notamment de récupérer un jeune talent espagnol du Celta Vigo.

Mercato FC Barcelone : Le jeune espoir Hugo Sotelo pourrait débarquer au Barça

Désireux de renforcer son effectif pour les prochaines années, le FC Barcelone multiplie les pistes menant à de jeunes talents, notamment en Liga. Parmi les secteurs à renforcer, Xavi veut notamment densifier le milieu de terrain pour l'avenir. Tandis que les Blaugranas pistent un milieu défensif d'expérience et que le nom de Jorginho est évoqué en coulisse, le Barça vise aussi le jeune talent Hugo Sotelo, qui a gagné du temps de jeu avec le Celta Vigo en ce début de saison.

Comme le rapporte Fichajes, le FC Barcelone aimerait boucler l'arrivée du milieu de terrain de 19 ans dès l'hiver prochain, afin de renforcer son équipe pour les années à venir. Depuis le début de la saison, Hugo Sotelo prend de plus en plus de place au sein de l'effectif du Celta Vigo, et pourrait arriver chez les Blaugranas dans les prochains mois, en espérant suivre le même chemin que Pedri, qui a débarqué sur le tard en provenance de Las Palmas.

Une clause libératoire de 10 millions d'euros pour Hugo Sotelo

En parallèle de l'intérêt du FC Barcelone, le média en ligne espagnol livre également une bonne nouvelle pour les dirigeants catalans. En effet, Hugo Sotelo pourrait quitter le Celta Vigo pour une somme pas trop élevée, rentrant dans les cordes des Blaugranas. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le club espagnol, ce dernier aurait une clause libératoire d'environ 10 millions d'euros, ce qui pourrait faciliter le deal avec le Barça.

Après avoir notamment validé l'arrivée d'Ikay Gundogan, libre, en provenance de Manchester City, le FC Barcelone pourrait récupérer un autre milieu de terrain en la personne d'Hugo Sotelo en janvier 2024.