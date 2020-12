Stade Rennais Mercato : Une pointure en provenance de Chelsea

Publié le 17 décembre 2020 à 13:30

Le Stade Rennais repart de l'avant après avoir enchaîné deux succès de rang à l'OGC Nice (1-0) et contre l'OM (2-1). Mais les Rouge et Noir comptent également profiter de l'hiver pour corriger quelques erreurs du mercato estival. Une piste de Florian Maurice cet été pourrait arriver à Rennes dans quelques semaines...

Le Stade Rennais veut corriger quelques erreurs

Après une longue série de matches sans victoire, le Stade Rennais s'est redonné confiance en quelques jours. D'abord avec un succès sur la pelouse de l'OGC Nice (1-0) grâce à un but du revenant M'Baye Niang, puis à domicile face à l'Olympique de Marseille (2-1). Une bouffée d'air pour le Stade Rennais qui était en plein doute. Avec ce rebond viendra rapidement le temps du mercato estival. Et Florian Maurice, le directeur sportif des Rouge et Noir, devrait faire quelques ajustements, notamment en défense où les recrues n'apportent pas toutes satisfaction. Si Nayef Aguerd s'est parfaitement intégré à l'effectif de Julien Stéphan, Dalbert ne semble plus entrer dans les plans de l'entraîneur breton, tandis que Daniele Rugani s'est blessé à Séville lors de la deuxième journée de Ligue des champions et n'a toujours pas fait son retour.

En conséquence, la défense centrale du Stade Rennais manque de profondeur. Le seul Gerzino Nyamsi était disponible sur le banc de Stéphan et sa blessure a poussé le coach rennais à faire reculer Steven Nzonzi d'un cran face au RC Lens. C'est pourquoi l'urgence du mercato hivernal est de trouver un défenseur central et Florian Maurice serait sur le point de valider l'arrivée d'un joueur qu'il avait déjà tenter de faire venir cet été.

Une pointure en défense centrale ?

Selon la radio anglais Talk Sport, Fikayo Tomori, qui ne trouve pas sa place à Chelsea, va débarquer cet hiver au Stade Rennais. Le jeune défenseur de 22 ans était bien sur les tablettes du SRFC cet été, comme l'avait révélé L'Equipe. Les bonnes relations entre les deux clubs, qui se sont affrontés en Ligue des champions et ont conclu le transfert d'Edouard Mendy au mercato, faciliteraient les discussions qui auraient abouti à un accord. Formé à Chelsea, Fikayo Tomori connait ses premières sélection avec l'Angleterre, après trois prêts consécutifs de 2016 à 2019. Chez les Blues, il est barré par l'arrivée de Thiago Silva et par Kurt Zouma. Le Stade Rennais serait en passe de doubler West Ham et Leeds, mais aucune information n'a filtré sur le type de deal, un prêt ou un transfert sec, même si la première option reste privilégiée vue la cote de Tomori outre-Manche. Affaire à suivre.













Par Matthieu