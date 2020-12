OM : Dimitri Payet, des progrès et une statistique calamiteuse

Publié le 24 décembre 2020 à 12:30

L'OM a mal terminé son année 2020 en épuisant en trois matches son crédit de deux rencontres en retard. Contre Angers SCO, Marseille a connu une deuxième défaite (1-2) en trois matches et glisse à la cinquième place. Dimitri Payet, meilleur atout offensif de l'Olympique de Marseille au stade Raymond-Kopa, a encore une fois raté le coche sur penalty...

OM : Payet, le syndrome de la demi-efficacité

L'OM s'est incliné sur la pelouse d'Angers SCO (1-2), mercredi à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1. Le petit matelas que possédait l'équipe d'André Villas-Boas avec ses deux matches en retard a été annihilé par trois matches sans victoire, à Rennes (1-2), contre le Stade de Reims (1-1) et contre les Angevins, donc. Face au SCO, l'OM est retombé dans ses travers en attaque, avec un trio Benedetto-Germain-Cuisance très décevant. Seul Dimitri Payet est sorti du lot, en délivrant notamment un superbe centre à Valentin Rongier pour la réduction du score. Malheureusement, quelques minutes auparavant, le Réunionnais a manqué un nouveau penalty, arrêté par Paul Bernardoni. Un tir trop mou, symbole d'un domaine où peine Payet. Selon l'analyste Opta, le milieu offensif n'a qu'un taux de conversion de 62% (8/13) en Ligue 1, soit le ratio le plus faible pour un joueur avec au moins dix penalties tirés depuis qu'Opta analyse la compétition (2006-2007). À moitié décisif, comme en témoigne son match à Angers, Payet doit faire preuve de plus de constance et d'efficacité.

"Pour eux, c’est un penalty tombé du ciel", a commenté Stéphane Moulin, bien content de voir son gardien à la parade. Et le coach du SCO avait tout prévu pour contrecarrer les plans du milieu offensif de l'OM. "Il faut s'acharner à laisser Dimitri Payet dos au jeu, un maximum, a expliqué le coach angevin en conférence de presse. On a multiplié les prises à deux avec lui, plus encore qu'avec Germain, moins à l'aise dans ce poste d'ailier. Payet nous a surpris sur un centre à la 6e minute. Après, on l'a bien géré, avec systématiquement un joueur à l'intérieur, un autre à l'extérieur, afin d'éviter qu'il ne vienne mettre ses centres qu'il affectionne." Il est quand même parvenu à faire mouche une fois, à la 75e, malgré ce traitement spécial.

Villas-Boas parle de malchance...

De son côté, l'entraîneur de l'OM n'a pas voulu jeter la pierre à Dimitri Payet. "Aujourd'hui, on n'a rien à dire. On était très mauvais en première période. On est bien revenu en seconde, mais on a fait trop d'erreurs avant qui ont permis à Angers de mener. On a eu beaucoup de mal, et de la malchance (sic) sur le penalty avec l'arrêt de Bernardoni", a déclaré André Villas-Boas. Le Portugais regrette amèrement ces derniers matches où l'OM n'a pas été à la hauteur. "Sur les trois derniers matches, on n'a pas atteint notre objectif, a constaté AVB. On n'était pas au niveau. C'est une mauvaise manière de terminer l'année, d'autant que nos adversaires au classement ont fait le travail et qu'on se retrouve cinquièmes. On s'est effondré en fin d'année. Peut-être à cause de la fatigue, de la fatigue mentale. Mais on doit être plus concentrés. C'est la première chose qu'on doit améliorer à la reprise. J'espère que la pause va nous faire du bien." Prochain match pour l'Olympique de Marseille, le mercredi 6 janvier, face au Montpellier HSC.













Par Matthieu