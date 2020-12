OM : André Villas-Boas dévoile son objectif pour la reprise

Publié le 24 décembre 2020 à 09:00

L’Olympique de Marseille a fini l’année sur une défaite contre le SCO Angers (2-1). André Villas-Boas a exprimé sa frustration à l’issue de ce troisième match consécutif sans victoire de l’OM.

L’aveu d’André Villas-Boas après Angers

L’Olympique de Marseille finit l’année sur une défaite. Mercredi, l’OM a plié l’échine sur la pelouse du SCO Angers lors de la 17e journée. Les hommes d’André Villas-Boas se sont inclinés (2-1). Après la rencontre, le coach marseillais a reconnu que ses poulains n’étaient pas au rendez-vous contre le SCO. « Aujourd’hui, on n’a rien à dire. On était très mauvais en première période […] On a eu beaucoup de mal et de la malchance sur le penalty avec l’arrêt de Bernardoni. En première mi-temps, on a fait deux cadeaux à Angers », a confié le technicien portugais. L’entraîneur du club phocéen s’est également justifié au sujet de la non-titularisation de Florian Thauvin. Il révèle que son attaquant « n’était pas très bien dans l’après-midi ». « Il avait envie de vomir. Il devait débuter mais on a décidé de faire débuter Valère Germain », a-t-il souligné.

Un objectif clair pour la reprise

Frustré par la performance et le résultat des siens, André Villas-Boas se tourne déjà vers la reprise en janvier. Le coach de l’OM espère que ses poulains profiteront de la trêve pour reprendre des forces pour la deuxième partie de saison. « On s’est effondré en fin d’année. Peut-être à cause de la fatigue, de la fatigue mentale. Mais on doit être plus concentrés. C’est la première chose qu’on doit améliorer à la reprise. J’espère que la pause va nous faire du bien », a déclaré le technicien lusitanien. Longtemps dauphin du PSG, Marseille termine la première partie de saison à la 5e place, à trois points du Stade rennais (4e). Les Marseillais disposent néanmoins de deux matchs de retard sur leurs rivaux.













Par Ange A.