PSG Mercato : Le choix Pochettino déjà très commenté

Le PSG a viré Thomas Tuchel et le nom de Mauricio Pochettino est en pole position pour succéder au coach allemand. Ancien joueur du Paris Saint-Germain et compatriote du technicien argentin, Juan Pablo Sorin valide la piste menant à ce dernier.

PSG : L'arrivée de Pochettino au PSG déjà saluée

Thomas Tuchel a été licencié du PSG, ce jeudi, mais Mauricio Pochettino n’est pas encore officiellement son successeur. Il est cependant très pressenti pour prendre la succession du premier. La rumeur évoque même son arrivée à la tête du staff technique des Parisiens, afin de favoriser la venue de Lionel Messi à Paris à l’été 2021. Entre-temps, Juan Pablo Sorin s’enflamme pour la probable arrivée de l'a sur le banc de touche du club de la capitale. « Sentiment d'appartenance authentique, style de jeu clair, personnalité, relation humaine avec les joueurs... », a posté l’ancien joueur du PSG sur son compte Twitter. Selon l’arrière latéral gauche retraité, le « rêve » du Paris Saint-Germain de remporter la Ligue des champions, qui était « si proche » la saison dernière, pourrait être une réalité avec son compatriote. Juan Pablo Sorin a défendu les couleurs du Paris SG, lors de la saison 2003-2004. Il avait été prêté par le club brésilien Cruzeiro EC. Le défenseur argentin avait disputé 26 matchs pour 2 buts sous les ordres de Vahid Halilhodzic.

Messi dans les valises du nouveau coach ?

Le nouveau coach parisien, si la confirmation intervient rapidement, pourrait donc amener indirectement Lionel Messi dans ses valises, lui qui avait déjà plebiscité son compatriote en janvier dernier et à l'été 2020. Le PSG a perdu sa première finale de de la C1 contre le Bayern Munich (1-0), lors du Final 8 disputé au Portugal à Lisbonne en août 2020. L’équipe de Thomas Tuchel avait sorti le Borussia Dortmund en 8e de finale, l’Atalanta Bergame (2-1) en quart de finale, puis le RB Leipzig (3-0) en demi-finale. Cette saison, les Rouge et Bleu ont fini à la première place de leur groupe (H) devant le RB Leipzig et Manchester United. Ils affronteront le FC Barcelone de Lionel Messi, le 16 février en Catalogne, puis le 10 mars au Parc des Princes à Paris, en 8e de finale de la Ligue des champions. Avec Mauricio Pochettino ? Réponse officielle dans les prochaines heures.













